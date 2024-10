La chiusura delle iscrizioni alla palestra entro i periodi stabiliti

Se hai un contratto di abbonamento in palestra vecchio e stai valutando la cancellazione, potrebbe essere il momento perfetto a causa dei periodi di cancellazione estesi. Consigli degli esperti su cosa tenere d'occhio.

Molte persone si sentono motivate a iscriversi a un abbonamento in palestra all'inizio dell'anno, con un gran numero che lo fa a gennaio o febbraio, secondo Oliver Buttler del Centro di Consigli per i Consumatori del Baden-Württemberg. Se hai fatto così tanto tempo fa nel 2022 o prima, potresti ancora essere vincolato da periodi di cancellazione più lunghi, solitamente della durata di tre mesi.

Chiunque si trovi in questa situazione e ne abbia abbastanza del proprio abbonamento in palestra dovrebbe seriamente considerare la cancellazione, suggerisce l'esperto dei consumatori. Altrimenti, il contratto continuerà semplicemente, generalmente rinnovandosi per la massima durata permessa di 12 mesi.

Cambiamenti dopo marzo 2022

Tutti i contratti stipulati prima del 1° marzo 2022 sono soggetti a questa regola. Da allora sono state emanate nuove linee guida: un contratto si rinnova automaticamente ma ha un periodo di cancellazione di un mese. Questo vale per gli abbonamenti in palestra e in generale.

Gli esperti dei consumatori consigliano a coloro che hanno contratti vecchi che potrebbero già essere in modalità di rinnovo automatico. "Ci sono numerosi 'membri dimenticati' nelle palestre che potrebbero aver trascurato di cancellare", dice Oliver Buttler. Se la data di scadenza del tuo contratto è a gennaio, è il momento di agire.

Procedura corretta per la cancellazione

Per facilitare una cancellazione senza problemi, Buttler suggerisce di utilizzare un servizio postale registrato invece di email o di cancellare di persona in palestra. Questo è una prova in caso di conflitti. Nota: se una palestra consente la firma del contratto online, deve anche consentire le cancellazioni online, comprese quelle firmate inizialmente offline.

Le palestre dovrebbero avere un pulsante "cancella contratto". Questo è spesso difficile da trovare, generalmente in fondo alla homepage. "Di solito lo troverai proprio in fondo alla pagina", dice Oliver Buttler. È obbligatorio che tu riceva una conferma di cancellazione immediata.

Diritti straordinari di cancellazione

Tuttavia, se non c'è un tale pulsante nonostante la possibilità di firma del contratto online, i clienti hanno un diritto speciale di cancellazione. "Posso uscire dal contratto immediatamente in una situazione del genere", dice Buttler. In questo scenario, puoi scrivere per cancellare e citare questo diritto.

