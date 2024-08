La chiusura delle azioni legali contro Ofarim è stata dichiarata.

Gil Ofarim, cantante ebreo, ha accusato un hotel di Lipsia di comportamento antisemita, sostenendo che il direttore gli aveva chiesto di rimuovere la sua catena di David per il check-in. Dopo il processo, Ofarim ha ammesso di aver inventato l'incidente. Il tribunale ha imposto una multa, che è stata pagata in ritardo, portando alla chiusura del caso.

Il procedimento penale contro Gil Ofarim, accusato di aver diffuso informazioni false sull'incidente della stella di David in un hotel di Lipsia, è stato chiuso dopo il pagamento tardivo di una multa. Questa decisione è stata presa dalla 6ª Camera Penale del Tribunale Regionale di Lipsia, come confermato da un portavoce del tribunale. Le spese del processo saranno coperte dal tesoro dello stato, mentre Ofarim dovrà sostenere le proprie spese legali e quelle del coimputato.

Nel ottobre 2021, Ofarim ha condiviso un video in cui accusava un hotel di Lipsia di antisemitismo, descrivendo un incidente in cui il direttore gli aveva chiesto di rimuovere la sua catena di David prima del check-in. Il video ha guadagnato popolarità sui social media e Ofarim ha presentato una denuncia. Tuttavia, il direttore dell'hotel ha negato le accuse e ha fatto causa al musicista per diffamazione. Durante il processo nel novembre 2021, Ofarim ha ammesso davanti al tribunale: "Le accuse sono vere". In seguito si è scusato con il dipendente dell'hotel, dicendo: "Mi dispiace".

Inizialmente, il Tribunale Regionale di Lipsia ha provvisoriamente archiviato le accuse di diffamazione e calunnia contro Ofarim. Tuttavia, è stata imposta una multa di 10.000 euro, con la metà destinata alla Comunità Religiosa Israelitica di Lipsia e l'altra metà al memoriale e centro educativo della Casa di Wannsee a Berlino. Solo dopo il prolungamento del termine di pagamento, Ofarim ha finalmente pagato la multa.

"Assolutamente Senza Vergogna"

La falsa affermazione di Ofarim ha suscitato polemiche e critiche. Il comico Oliver Pocher, ad esempio, ha espresso la sua delusione su Instagram nel novembre, dicendo: "Che peccato, soprattutto in questi tempi in cui l'antisemitismo è un problema importante". Ha considerato le azioni di Ofarim "assolutamente senza vergogna". L'attrice e scrittrice Susan Sideropoulos, che è ebrea, ha fatto eco al sentimento di Pocher, esprimendo delusione nei confronti di coloro che sfruttano problemi seri come l'antisemitismo per attirare l'attenzione.

Dopo il processo, Ofarim si è ritirato dalla vita pubblica ma ha annunciato un ritorno nel aprile, condividendo i suoi piani di tornare alla musica e lavorare su un nuovo album su Instagram.

La falsa accusa di comportamento antisemita da parte di Gil Ofarim nei confronti di un hotel di Lipsia, che coinvolgeva la richiesta di rimuovere la sua catena di David, ha suscitato forti reazioni nel pubblico. Il comico famoso Oliver Pocher ha espresso la sua delusione sui social media, definendo le azioni di Ofarim "assolutamente senza vergogna".

Nonostante la controversia che circonda il suo incidente inventato, Ofarim continua a mostrare interesse per la musica, annunciando i suoi piani per un ritorno e lavorando su un nuovo album.

Leggi anche: