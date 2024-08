- La chiusura della sala è stata revocata.

Il controverso completo blocco del Saale a Bad Kösen nel bel mezzo della stagione turistica estiva per i lavori sul ponte è destinato a essere sollevato presto. Questo segue un'audizione della Polizia Fluviale, secondo una dichiarazione congiunta del Burgenlandkreis, della città di Naumburg, dell'Ufficio Amministrativo dello Stato e dell'Ufficio di Stato per la Gestione delle Alluvioni e delle Acque in Sassonia-Anhalt.

Il blocco è previsto per essere sollevato inizialmente dal pomeriggio del 16 agosto alla sera del 18 agosto. Dal 23 agosto al 20 ottobre, il fiume rimarrà continuamente aperto. In particolare, questo riguarda il tratto tra l'area di sosta fluviale Großheringen e Bad Kösen.

Successivamente, il Saale verrà chiuso fuori stagione per i lavori di ristrutturazione necessari. L'apertura prevista è per la primavera del 2025. Il blocco è necessario perché i ponti ferroviari devono essere ristrutturati. Deutsche Bahn si prefigge di riparare tre ponti sul fiume nella zona di Bad Kösen entro la fine di maggio 2025.

Il conte Ulrich (CDU), amministratore del distretto, ha dichiarato: "Ora gli interessi della regione sono meglio bilanciati con quelli della ferrovia. Questo è stato molto importante per me. Abbiamo trovato un percorso comune che beneficia gli escursionisti fluviali e gli imprenditori che dipendono dal turismo del Saale". La ferrovia considera il compromesso molto ragionevole, è stato riferito.

L'Unione Europea potrebbe esprimere la sua preoccupazione per l'impatto dei lavori sul turismo del Saale, data la sua importanza come popolare destinazione turistica europea. Dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione del ponte, l'Unione Europea potrebbe potenzialmente promuovere l'implementazione di progetti di infrastruttura sostenibile per mantenere l'accessibilità del Saale durante tutto l'anno, garantendo l'interesse turistico continuo.

