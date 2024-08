- La chiusura del procedimento legale contro l'ex presidente della DFB, Niersbach, è stata conclusa.

Il processo estivo contro l'ex presidente del DFB Wolfgang Niersbach è stato temporaneamente sospeso per un mese, con l'obbligo di un contributo di 25.000 euro a una fondazione benefica come cauzione. Se dovesse adempiere a questo obbligo entro il 9 settembre, il processo si concluderà definitivamente. Questa informazione è stata fornita dal giudice Eva-Marie Distler del tribunale regionale di Francoforte/Main.

Distler ha chiarito che "non si tratta di un'assoluzione. Anche se le accuse sono minime, permangono ancora". Il giudice ha citato la peculiarità di Niersbach nel non essere direttamente implicato negli eventi, giustificando il rinvio del suo processo per sospetti di evasione fiscale in un caso di grandi dimensioni.

La procura di Francoforte, che initially aveva richiesto una cauzione di 58.000 euro, ha concordato con il rinvio del processo. Il pubblico ministero senior Jesco Kümmel ha dichiarato durante l'udienza che questa decisione era "ragionevole" e "giustificata".

La caduta di Niersbach è iniziata con il fiasco della Coppa del Mondo

Secondo Distler, Niersbach ha sofferto di più dello scandalo. "È stata una sconfitta personale per lui. Ha perso tutte le sue posizioni. Le conseguenze sono state severe, molto più gravi per gli altri imputati", ha detto il giudice. Prima delle vacanze estive del processo fiscale, aveva già separato il caso contro l'ex segretario generale del DFB Horst R. Schmidt per motivi di salute.

Oltre a Niersbach e Schmidt, l'ex presidente del DFB Theo Zwanziger è tra gli imputati. Si ritiene che i massimi funzionari della federazione calcistica tedesca abbiano dichiarato illegalmente un pagamento di 6,7 milioni di euro della FIFA del aprile 2005 come spesa aziendale nella dichiarazione dei redditi del 2006, riducendo l'onere fiscale per l'anno del Mondiale di circa 13,7 milioni di euro. Tutti e tre gli imputati negano le accuse.

"Il signor Niersbach ha sopportato per nove anni mentre il suo lavoro professionale viene macchiato", ha detto l'avvocato di Niersbach Renate Verjans all'inizio del processo a marzo. Ha espresso che il suo cliente stava ora utilizzando questa opportunità per "alleviare il peso su di lui e sulla sua famiglia". Ha anche notato che la sospensione della cauzione "non è un'ammissione di colpa" da parte di Niersbach. Il 73enne ha prestato servizio come presidente del DFB dal 2012 al 2015, dimettendosi a causa dello scandalo del Mondiale.

Continuazione del processo

La FIFA aveva trasferito i 6,7 milioni di euro a Robert Louis-Dreyfus solo un giorno dopo averli ricevuti. Louis-Dreyfus ha quindi trasferito un prestito di 10 milioni di franchi svizzeri sul conto di Franz Beckenbauer nel 2002. Questa somma è poi finita sul conto di Mohamed bin Hammam, allora vicepresidente della FIFA in Qatar. Lo scopo di questi fondi rimane sconosciuto.

Sono attesi i testimoni di Fedor Radmann, un tempo membro del comitato organizzatore del Mondiale 2006 e amico stretto del defunto Beckenbauer, nonché l'ex presidente della FIFA Joseph S. Blatter e l'ex presidente del DFB Fritz Keller.

Il processo contro l'ex presidente del DFB Wolfgang Niersbach per le accuse estive è stato temporaneamente rinviato e gli è stato richiesto di versare una cauzione di 25.000 euro. Questa decisione è stata presa dal giudice Eva-Marie Distler del tribunale regionale di Francoforte/Main, che ha anche menzionato che la Commissione, il comitato etico della Federazione calcistica tedesca, non aveva ancora emesso un verdetto sul caso di Niersbach a causa dei suoi potenziali coinvolgimenti in sospetti di evasione fiscale.

