La chirurgia per la perdita di peso allunga la vita, secondo uno studio

Rispetto a persone di peso simile, le persone che si sono sottoposte a uno dei quattro tipi di chirurgia per la perdita di peso avevano il 16% in meno di probabilità di morire per qualsiasi causa, ha rilevato lo studio. Il calo dei decessi per malattie causate dall'obesità, come le malattie cardiache, il cancro e il diabete, è stato ancora più drammatico.

"I decessi per malattie cardiovascolari sono diminuiti del 29%, mentre quelli per vari tipi di cancro sono diminuiti del 43%, il che è piuttosto impressionante", ha dichiarato l'autore principale Ted Adams, professore associato aggiunto di nutrizione e fisiologia integrativa presso la Scuola di Medicina dell'Università dello Utah.

"C'è stata anche un'enorme diminuzione percentuale - un calo del 72% - dei decessi legati al diabete nelle persone che si sono sottoposte all'intervento chirurgico rispetto a quelle che non l'hanno fatto", ha detto. Un aspetto negativo significativo: Lo studio ha anche rilevato che le persone più giovani che si sono sottoposte all'intervento erano a maggior rischio di suicidio.

Supporta ricerche precedenti

Lo studio, pubblicato mercoledì sulla rivista Obesity, rafforza risultati simili di ricerche precedenti, tra cui uno studio decennale condotto in Svezia che ha riscontrato una significativa riduzione dei decessi prematuri, ha dichiarato il dottor Eduardo Grunvald, professore di medicina e direttore medico del programma di gestione del peso presso la University of California San Diego Health.

Lo studio svedese ha anche rilevato che un numero significativo di persone ha ottenuto la remissione del diabete sia a due anni che a 10 anni dall'intervento.

"Questa nuova ricerca dello Utah è un'ulteriore prova che le persone che si sottopongono a queste procedure hanno risultati positivi e vantaggiosi a lungo termine", ha dichiarato Grunvald, coautore delle nuove linee guida dell'American Gastroenterological Association sul trattamento dell'obesità.

L'associazione raccomanda vivamente ai pazienti affetti da obesità di utilizzare farmaci o interventi chirurgici per la perdita di peso, approvati di recente, abbinati a cambiamenti dello stile di vita.

"La chiave per i pazienti è sapere che cambiare la dieta diventa più naturale, più facile da fare dopo la chirurgia bariatrica o l'assunzione dei nuovi farmaci per la perdita di peso", ha detto Grunvald, che non era coinvolto nello studio dello Utah.

"Anche se non ne comprendiamo ancora appieno il motivo, questi interventi cambiano effettivamente la chimica del cervello, rendendo molto più facile modificare la dieta in seguito".

Nonostante i benefici, tuttavia, solo il 2% dei pazienti idonei alla chirurgia bariatrica vi si sottopone, spesso a causa della stigmatizzazione dell'obesità, ha dichiarato la dott.ssa Caroline Apovian, professore di medicina presso la Harvard Medical School e codirettore del Centro per la gestione del peso e del benessere del Brigham and Women's Hospital di Boston. Apovian è stata l'autrice principale delle linee guida della Endocrine Society per la gestione farmacologica dell'obesità.

In genere, le compagnie assicurative coprono il costo dell'intervento chirurgico per le persone di età superiore ai 18 anni con un indice di massa corporea pari o superiore a 40, oppure con un IMC pari a 35 se il paziente presenta anche una patologia correlata, come il diabete o l'ipertensione.

"Vedo pazienti con un IMC di 50 e invariabilmente dico: 'Lei è un candidato per tutto: farmaci, dieta, esercizio fisico e chirurgia'. E molti mi dicono: 'Non mi parli di chirurgia. Non la voglio". Non vogliono una soluzione chirurgica a ciò che la società ha detto loro essere un fallimento della forza di volontà".

"Non torturiamo le persone che hanno una malattia cardiaca: 'Oh, è perché hai mangiato tutto quel cibo da fast food'. Non torturiamo le persone con il diabete: 'Oh, è perché hai mangiato tutti quei dolci'. Diciamo loro che hanno una malattia e la trattiamo. Anche l'obesità è una malattia, eppure torturiamo le persone obese dicendo loro che è colpa loro".

Sia gli uomini che le donne possono trarre beneficio

La maggior parte delle persone che scelgono la chirurgia bariatrica - circa l'80% - sono donne, ha detto Adams. Uno dei punti di forza del nuovo studio, ha detto, è l'inclusione di uomini che si sono sottoposti all'intervento.

"Per tutte le cause di morte, la mortalità si è ridotta del 14% per le donne e del 21% per i maschi", ha detto Adams. Inoltre, la mortalità per cause correlate, come l'infarto, il cancro e il diabete, è risultata inferiore del 24% per le donne e del 22% per i maschi che si sono sottoposti all'intervento rispetto a quelli che non l'hanno fatto.

La maggior parte della chirurgia bariatrica oggi viene eseguita in laparoscopia, ha dichiarato Ted Adams, autore principale dello studio.

Nello studio sono stati esaminati quattro tipi di interventi chirurgici eseguiti tra il 1982 e il 2018: bypass gastrico, bendaggio gastrico, manica gastrica e switch duodenale.

Il bypass gastrico, sviluppato alla fine degli anni '60, crea una piccola sacca vicino alla parte superiore dello stomaco. Una parte dell'intestino tenue viene portata in alto e collegata a quel punto, bypassando la maggior parte dello stomaco e del duodeno, la prima parte dell'intestino tenue.

Nel bendaggio gastrico, una fascia elastica che può essere stretta o allentata viene posizionata intorno alla parte superiore dello stomaco, limitando così il volume di cibo che entra nella cavità dello stomaco. Poiché il bendaggio gastrico non ha lo stesso successo nella perdita di peso a lungo termine, la procedura "non è così popolare oggi", ha detto Adams.

"Il bendaggio gastrico è una procedura in cui circa due terzi dello stomaco vengono rimossi per via laparoscopica", ha detto Adams. "L'intervento richiede meno tempo e il cibo passa comunque attraverso uno stomaco molto più piccolo. È diventata un'opzione molto popolare".

Lo switch duodenale è in genere riservato ai pazienti con un IMC elevato, ha aggiunto Adams. È una procedura complicata che combina una gastrectomia a manica con un bypass intestinale ed è efficace per il diabete di tipo 2, secondo la Cleveland Clinic.

Una grave complicazione

Un dato allarmante emerso dal nuovo studio è un aumento del 2,4% dei decessi per suicidio, soprattutto tra le persone sottoposte a chirurgia bariatrica tra i 18 e i 34 anni.

"Questo perché viene detto loro che la vita sarà fantastica dopo l'intervento chirurgico o la terapia farmacologica", ha dichiarato Joann Hendelman, direttore clinico della National Alliance for Eating Disorders, un gruppo no-profit di difesa.

"Tutto quello che devi fare è perdere peso e la gente vorrà uscire con te, vorrà essere tua amica e l'ansia e la depressione spariranno", ha detto. "Ma questa non è la realtà".

Inoltre, ci sono rischi post-operatori ed effetti collaterali associati alla chirurgia bariatrica, come nausea, vomito, alcolismo, potenziale incapacità di perdere peso o addirittura aumento di peso, ha detto Susan Vibbert, sostenitrice del Project HEAL, che fornisce aiuto alle persone che lottano contro i disturbi alimentari.

"Come definiamo la salute in questi scenari? E c'è un altro intervento - un intervento che non faccia perdere peso?". ha chiesto Vibbert.

Ricerche passate hanno anche mostrato un'associazione tra rischio di suicidio e chirurgia bariatrica, ha detto Grunvald, ma gli studi sull'argomento non sono sempre in grado di determinare la storia mentale del paziente.

"La persona ha optato per l'intervento perché aveva aspettative irrealistiche o disturbi psicologici di base che non sono stati risolti dopo l'intervento? Oppure si tratta di un effetto diretto della chirurgia bariatrica? Non possiamo rispondere con certezza", ha detto.

Una consulenza intensiva prima dell'intervento è di solito richiesta a tutti coloro che si sottopongono alla procedura, ma potrebbe non essere sufficiente, ha detto Apovian. Ha perso il suo primo paziente di chirurgia bariatrica per suicidio.

"Era più anziana, sui 40 anni. Si era operata e aveva perso 150 chili. Poi si è messa davanti a un autobus ed è morta perché aveva un disturbo bipolare di fondo che stava curando con il cibo", ha detto la Apovian. "Noi, come società, usiamo molto il cibo per nascondere i traumi. In questo Paese abbiamo bisogno di più consulenza psicologica per tutti, non solo per le persone che si sottopongono a chirurgia bariatrica".

La gestione del peso è un processo unico per ogni persona, una miscela di genetica, cultura, ambiente, stigma sociale e salute personale, dicono gli esperti. Non esiste una soluzione unica per tutti.

"In primo luogo, la società deve considerare l'obesità come una malattia, un problema biologico, non come una mancanza morale", ha detto Grunvald. "Questo è il mio primo consiglio.

"E se ritenete che la vostra vita possa trarre beneficio da un trattamento, allora prendete in considerazione un trattamento basato sull'evidenza, che gli studi dimostrano essere la chirurgia o i farmaci, se non siete stati in grado di farlo con successo con i soli cambiamenti dello stile di vita".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com