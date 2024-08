- La chiesa della guarnigione serve da sentinella contro l'oblio del tempo.

Il clero protestante, il vescovo Christian Stäblein, considera la torre restaurata della Garnisonkirche a Potsdam un potente promemoria per non dimenticare. "Dovrebbe rimanere come una torre di avvistamento, in modo che non diventiamo privi di storia, in modo da non dimenticare il dolore, il caos e le atrocità commesse in nome di, e proprio sui terreni di, questa istituzione. È sconvolgente anche solo pronunciarlo - questi atti, profanati e inquieti, furono benedetti", ha dichiarato il vescovo Stäblein della Chiesa Protestante di Berlino-Brandeburgo-Slesia della Lusazia Superiore prima dell'inaugurazione. Il vescovo ha menzionato una mostra della chiesa che, a suo dire, "non risparmia alcun dettaglio e offre uno sguardo implacabile su tutto".

Oggi, la Garnisonkirche verrà riinaugurata con una cerimonia e un discorso del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. La ricostruzione è stata controversa: i critici si riferiscono al "Giorno di Potsdam", in cui il presidente del Reich Paul von Hindenburg strinse la mano ad Adolf Hitler, il nuovo cancelliere del Reich, davanti alla chiesa nel marzo 1933. La chiesa militare, costruita nel 1735, era stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e le rovine furono abbattute nel 1968. Secondo il vescovo Stäblein, la torre, alla luce di questa demolizione, serve come punto di riferimento contro l'oblio nel paesaggio e un dito puntato verso Dio nel cielo.

Il gruppo cittadino "Potsdam senza Garnisonkirche" ha annunciato proteste. Essi percepiscono la chiesa come un "simbolo di terrore". La Chiesa Protestante intende trasformare la nuova struttura in un centro per il lavoro per la pace e l'educazione democratica.

