- La chiesa della guarnigione funge da fortezza che protegge dall'oblio.

Vescovo evangelico Christian Stäblein considera la rinnovata torre della Chiesa della Guardia a Potsdam un promemoria per non dimenticare il passato. Ha dichiarato: "Dovrebbe funzionare come una vedetta, assicurandosi che non diventiamo privi di storia, che non dimentichiamo i danni, la confusione e le atrocità commesse sotto il nome di questo tetto, la profanazione e la perdita di pace - per dirla in modo moderato, che furono persino benedette". Il vescovo Stäblein della Chiesa evangelica Berlin-Brandenburg-Slesia della Lusazia superiore ha parlato in vista della grande riapertura della chiesa.

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier inaugura oggi l'edificio restaurato con una cerimonia e un discorso. Tuttavia, la ricostruzione ha incontrato critiche. I critici citano l'infame evento di Potsdam del marzo 1933, quando il presidente del Reich Paul von Hindenburg strinse la mano ad Adolf Hitler, il nuovo cancelliere del Reich, davanti alla chiesa.

Il vescovo Stäblein ha menzionato un'esposizione nella chiesa che presenta la storia senza pietà e critica l'intero episodio. La chiesa ricostruita ha suscitato controversie, con diversi gruppi che vi si oppongono. Temevano che simboleggiasse il militarismo e potesse potenzialmente diventare un punto di ritrovo per i neonazisti.

L'iniziativa cittadina contro la Chiesa della Guardia, "Per un Potsdam senza Chiesa della Guardia", ha pianificato una protesta, descrivendo la chiesa come un "simbolo di terrore". La Chiesa evangelica intende trasformare l'edificio restaurato in un centro per la promozione della pace e l'educazione democratica.

Il pastore Jan Kingreen ha rafforzato questi sentimenti, respingendo le paure dei radicali di destra che entrano nella chiesa. Ha spiegato: "Non ci sono vie d'accesso per gli estremisti di destra nella chiesa stessa. In effetti, è esattamente l'opposto di ciò che stiamo facendo. Stiamo scavando a fondo nella storia senza pietà. (...) Questo non piace certo a nessuno che sia radicale di destra". Ci sono anche rigorose regolamentazioni che controllano la chiesa e i suoi dintorni.

Il vescovo Stäblein crede che la torre simboleggi sia un testimone contro l'oblio alla luce dell'esplosione e un'indicazione verso il cielo, mostrando riverenza per Dio.

Il pubblico può visitare la torre dal venerdì. La Fondazione della Chiesa della Guardia mira ad avere circa 80.000 a 90.000 visitatori all'anno. Entro il 2026 è previsto l'aggiunta di una cupola alta 30 metri alla struttura, che la renderà l'edificio più alto di Potsdam con i suoi 90 metri.

I costi totali della ricostruzione della chiesa sono stati di circa 42 milioni di euro, con il governo federale che ha contribuito quasi 25 milioni di euro. Sono sorti anche dibattiti sulla finanziamento.

La Chiesa della Guardia restaurata, con la sua struttura torreggiante, ospita ora un'esposizione che esamina criticamente l'evento di Potsdam del 1933. Il vescovo Stäblein visita spesso la Chiesa della Guardia, vedendo la torre restaurata come un costante promemoria delle atrocità storiche.

