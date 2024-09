La Champions League racchiude l'enigma della comunicazione di Olatunji.

È comune per i calciatori condividere messaggi dopo aver segnato gol, ma il messaggio "Il prescelto" di Victor Olatunji mercoledì per la vittoria della Champions League dello Sparta Praga contro l'RB Salisburgo ha sollevato alcune sopracciglia. Durante la pausa, l'attaccante nigeriano ha rivelato un messaggio scritto sulla sua maglietta che diceva "Sono un prescelto. E tu chi sei?" dopo aver segnato il 2:0 al 42º minuto. La sua celebrazione includeva l'imitazione della famosa celebrazione mano-all'orecchio di Cristiano Ronaldo, saltando e poi mostrando il messaggio alle telecamere.

Chiesa con miracoli e visti di lavoro

Alcuni ipotizzano che il messaggio di Olatunji potrebbe essere collegato alle chiese pentecostali nigeriane che stanno guadagnando popolarità nel paese più popoloso dell'Africa. Una chiesa chiamata "The Lord's Chosen" (I prescelti del Signore), fondata nel 2002, è una di queste congregazioni. Conosciuta per la sua propria stazione radio e servizi online, questa chiesa di revival sostiene di compiere miracoli attraverso la preghiera e lo Spirito Santo. I miracoli presunti includono guarigioni dalle malattie, successi nella carriera e persino l'ottenimento dei pregiati visti di lavoro europei.

Mentre non tutti i membri della chiesa usano la frase "Sono un prescelto", il termine è diffuso in alcuni testimoni. Lo scorso fine settimana, un altro calciatore nigeriano, Victor Boniface del Bayer Leverkusen, ha suscitato scalpore con una celebrazione del gol insolita. Boniface ha abbassato i pantaloni e ballato sul campo dopo aver segnato. Ha spiegato che stava semplicemente seguendo una tendenza di TikTok iniziata da un'influencer nigeriana.

Tuttavia, The Nigerian Guardian stabilisce un collegamento diverso tra la celebrazione del gol di Olatunji e la chiesa pentecostale evangelica. La chiesa "The Lord's Chosen", con il suo seguito crescente in Nigeria, è stata collegata al messaggio controverso di Olatunji.

La chiesa "The Lord's Chosen", nota per la sua affermazione di ottenere i visti di lavoro europei attraverso i miracoli, potrebbe aver influenzato l'uso della frase "Sono un prescelto" da parte di Victor Olatunji nella sua celebrazione della vittoria della Champions League. La celebrazione di Victor Olatunji della vittoria dello Sparta Praga contro l'RB Salisburgo nella Champions League ha attirato l'attenzione per il suo collegamento con l'ideologia della chiesa, mentre imitava la celebrazione di Cristiano Ronaldo e rivelava un messaggio sulla sua maglietta.

