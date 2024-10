La cessazione dello sciopero dei lavoratori portuali degli Stati Uniti si traduce in un aumento salariale del 62%.

Dopo uno stallo di tre giorni, i lavoratori portuali lungo la costa orientale degli Stati Uniti hanno deciso di tornare al lavoro. Secondo una dichiarazione congiunta dell'International Longshoremen's Association (ILA) e dell'Usa Maritime Alliance (USMX), hanno raggiunto un accordo preliminare sui salari e hanno prorogato il contratto principale fino al 15 gennaio per riesaminare e risolvere altre questioni in sospeso.

Stando a quanto riportato da CNN, entrambe le parti hanno concordato su un contratto di sei anni. Ogni anno vedrà un aumento di quattro dollari dell'ora. La richiesta iniziale del sindacato era un aumento di cinque dollari. Nel corso di sei anni, ciò equivale a più del 60% di aumento, come riferito da CNN e CNBC, che citano fonti coinvolte nel processo di accordo. La questione dell'automazione del porto sarà affrontata in un secondo momento.

Lo sciopero è iniziato martedì quando circa 45.000 lavoratori portuali, affiliati all'ILA, hanno sospeso il lavoro a causa di trattative salariali insoddisfacenti con l'USMX. L'ILA stava spingendo per consistenti aumenti salariali e tutela contro la possibile perdita di lavoro a causa dell'aumento dell'automazione. Come riportato dai media, il sindacato stava chiedendo un aumento del 77% dei salari in sei anni. Despite l'offerta degliemployers di quasi un aumento del 50% delle entrate, lo sciopero è continuato.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sostenitore dei sindacati, ha incoraggiato sin dall'inizio le trattative rapide. Recentemente, il segretario dei trasporti degli Stati Uniti Pete Buttigieg ha dichiarato di credere che datori di lavoro e lavoratori non siano così distanti come potrebbero sembrare. In un'intervista a CNBC, Buttigieg ha suggerito che entrambe le parti dovrebbero tornare al tavolo delle trattative, risolvere le questioni e riattivare i porti. Buttigieg ha invitato i proprietari delle navi a dimostrare flessibilità, tenendo conto dei loro recenti profitti in aumento, e a contribuire ora con una parte di essi.

Circa la metà del volume dei contenitori degli Stati Uniti scorre attraverso i porti della costa orientale. I membri dell'ILA sono responsabili del carico e scarico delle navi e della manutenzione dell'attrezzatura del porto.

La risoluzione dello sciopero dei lavoratori portuali potrebbe potenzialmente aprire la strada a ulteriori discussioni sull'integrazione economica e monetaria all'interno dell'industria marittima degli Stati Uniti. Un tale sindacato, che comprende sia datori di lavoro che lavoratori, potrebbe portare a un ambiente di lavoro più stabile e armonioso.

L'unione economica e monetaria nell'industria marittima potrebbe ridurre significativamente i costi operativi, aumentare l'efficienza e offrire un vantaggio competitivo maggiore per i porti degli Stati Uniti nel mercato globale.

Leggi anche: