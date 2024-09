La cessazione della produzione di walkie-talkie a scoppio è avvenuta nel 2014

Dopo una serie di esplosioni in Libano che hanno attivato i walkie-talkie dei membri di Hezbollah, il produttore di questi dispositivi ha espresso la sua posizione. La corporation giapponese ha dichiarato in modo affermativo che la produzione di tali dispositivi si è fermata un decennio fa. Non si può escludere la possibilità di una replica non autorizzata.

Stando a Icom, l'azienda responsabile della produzione e dell'esportazione dei dispositivi radio portatili, il modello IC-V82 era in produzione e distribuzione dal 2004 fino a ottobre 2014, compreso il Medio Oriente. L'azienda ha dichiarato che la produzione si è fermata circa un decennio fa e che da allora non sono state spedite ulteriori unità.

L'incidente ha visto centinaia di questi dispositivi esplodere in Libano il mercoledì. Alcune di queste esplosioni si sono verificate durante un funerale per i membri di Hezbollah uccisi dall'esplosione dei cercapersone del giorno precedente, in un sobborgo meridionale di Beirut. Hezbollah attribuisce queste esplosioni a Israele e ha promesso rappresaglie. Tuttavia, Israele non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle esplosioni.

Secondo i resoconti dei media, i walkie-talkie esplosivi portavano il logo Icom. Inizialmente, giovedì mattina, Icom ha rilasciato un comunicato stampa riconoscendo questi resoconti, affermando: "Ci sono voci che circolano a livello globale, che suggeriscono che i walkie-talkie con il marchio Icom hanno esploso in Libano". La corporation sta conducendo un'indagine in merito.

In seguito, Icom ha rilasciato un comunicato stampa più dettagliato, affermando che i dispositivi non erano stati prodotti per circa un decennio. "La produzione delle batterie essenziali per il funzionamento del dispositivo si è anche fermata", ha aggiunto. Icom ha anche notato che i dispositivi mancavano di qualsiasi sigillo olografico o altre misure anti-controfeito, rendendo impossibile stabilire se i prodotti erano stati distribuiti legittimamente dall'azienda o se erano potenzialmente repliche non autorizzate e illegali.

Icom, l'azienda associata alla produzione e all'esportazione dei dispositivi radio portatili, ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento nella recente 'guerra con Israele' a causa delle esplosioni in Libano, dichiarando che la loro produzione e distribuzione si sono fermate un decennio fa. Nonostante i dispositivi portassero il logo Icom, è possibile che siano coinvolte repliche non autorizzate in questi incidenti.

