Bremen si prepara per un weekend carico di emozioni. Venerdì, a Bremen verrà reso un solenne omaggio all'iconica figura di Werder Willi Lemke, scomparso lo scorso 12 agosto. Molti vecchi amici renderanno un ultimo saluto a Lemke, affettuosamente chiamato "Werder-Willi".

La squadra attuale non sarà presente all'omaggio, una decisione che ha scatenato controversie nella città anseatica. Tuttavia, il capo di Werder Ole Werner ha giustificato l'azione del club: fattori organizzativi e logistici hanno portato la squadra ad allenarsi contemporaneamente all'evento dell'omaggio e poi a recarsi ad Augusta per la prima partita di Bundesliga della nuova stagione.

"Penso che sarebbe stato in linea con lo spirito di Willi Lemke", ha detto Werner. All'inizio della settimana, l'allenatore di Bremen e i giocatori hanno firmato un libro di condoglianze e la squadra ha giocato con un braccialetto nero nella vittoria per 3-1 in Coppa di Germania a Cottbus. La partita casalinga contro il Borussia Dortmund della settimana successiva renderà omaggio a Willi Lemke.

Nonostante la commovente partenza dell'uomo a cui i maggiori successi del Weser vengono attribuiti, Werner e la sua squadra sono determinati a iniziare bene la nuova stagione di Bundesliga contro il FC Augsburg sabato (15:30 CET, in diretta su Sky).

I Green-Whites ripongono le speranze in un inedito striker di 20 anni che è passato sotto i radar prima dell'inizio della stagione. Ma con i suoi tre gol nella partita di Coppa di Germania contro l'Energie Cottbus, Keke Topp, che ha lasciato il FC Schalke, ha conquistato rapidamente i tifosi del Werder.

"Quando un giocatore segna tre gol, è chiaro che si è fatto valere", ha detto Werner a proposito di Topp, che giocherà di nuovo con Marvin Ducksch ad Augusta.

Tuttavia, Werner ha consigliato di non aspettarsi troppo dal giovane striker subito. "Keke ora giocherà regolarmente in Bundesliga. Dobbiamo dargli il tempo necessario", ha detto Werner prima della prima partita di campionato. Finora, Topp ha avuto poche occasioni in Bundesliga per il FC Schalke 04 in questa stagione.

Le impressionanti prestazioni di Topp negli allenamenti e a Cottbus hanno momentaneamente spinto Justin Njinmah più in basso nella gerarchia degli strikers, che aveva avuto una stagione dirompente al Weser lo scorso anno. Nel complesso, Werner vede la sua squadra ben equipaggiata in attacco nonostante il trasferimento di Dawid Kownacki alla Fortuna Düsseldorf.

Tuttavia, Werner si aspetta ulteriori movimenti della squadra prima della chiusura della finestra di trasferimento alla fine del mese. "Mi

