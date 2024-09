La centrale nucleare EPR di Flamanville, in Francia, è in fase di messa in servizio e dovrebbe essere collegata alla rete elettrica nell'autunno.

Il reattore europeo a pressione (EPR) di Flamanville è attualmente previsto per raggiungere circa un quarto della sua potenza massima. Ci vorranno ancora alcuni mesi per raggiungere la piena capacità, con EDF che si astiene dal fornire una tempistica precisa.

La costruzione di questo EPR è iniziata nel 2007, originariamente pianificata per iniziare le operazioni nel 2012. Tuttavia, la previsione più recente di EDF indica un costo totale di 13,2 miliardi di euro, circa quattro volte il costo iniziale previsto. La Corte dei Conti francese ha suggerito un costo effettivo molto più elevato di 19 miliardi di euro nel 2020.

L'autorità francese per la sicurezza nucleare ha obbligato EDF a sostituire il coperchio del reattore entro il 2026, dopo la scoperta di crepe nella struttura in acciaio.

Il reattore EPR di Flamanville, in grado di produrre 1600 megawatt, diventerà il reattore nucleare più potente della Francia. A livello globale, attualmente ci sono tre reattori EPR in funzione, uno in Finlandia e due in Cina. La Francia vanta un totale di 56 reattori nucleari e intende costruirne altri 14, utilizzando un modello EPR semplificato.

EDF ha recentemente rivisto le sue stime per la produzione di energia nucleare quest'anno, ora stimando 340-360 terawattora per il 2024. In precedenza, il loro pronostico prevedeva 315-345 terawattora. Secondo Régis Clément, vice presidente della divisione nucleare di EDF, "Le prestazioni degli altri 56 reattori hanno superato le nostre aspettative".

La costruzione dei 14 reattori EPR semplificati previsti dalla Francia avverrà in diverse località, potenzialmente comprese Flamanville. despite the challenges and cost escalations faced with the Flamanville EPR, France remains committed to expanding its nuclear energy capacity.

