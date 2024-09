La centrale nucleare di Three-Mile Island riprende le operazioni e trasferisce la sua produzione elettrica a Microsoft.

Constellation Energy, azienda di energia nucleare, venderà la sua energia a basse emissioni di carbonio al gigante della tecnologia Microsoft, aiutando a fornire energia ai loro data center e operazioni di intelligenza artificiale. Questo contratto su larga scala, della durata di 20 anni, noto come il più grande mai stipulato da Constellation, darà un notevole boost al settore delle imprese, creando numerosi posti di lavoro e contribuendo positivamente all'economia della Pennsylvania.

Constellation Energy ha rivelato venerdì che il suo reattore Unit 1, che è stato spento cinque anni fa, è previsto per tornare online nel 2028, subordinatamente all'approvazione della Commissione Regolatrice Nucleare. La società tecnologica Microsoft ha concordato di acquistare l'energia a basse emissioni di carbonio prodotta dal reattore per alimentare i suoi data center e contribuire alle operazioni di intelligenza artificiale.

I dettagli finanziari del contratto di 20 anni, che Constellation ha identificato come il più grande mai stipulato, non sono stati resi noti.

Il CEO di Constellation, Joe Dominguez, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Alimentare industrie essenziali per la competitività economica e tecnologica a livello globale del nostro paese, come i data center, richiede un'abbondanza di energia che sia a basse emissioni di carbonio e costantemente affidabile, 24/7. Le centrali nucleari sono le uniche fonti di energia in grado di rispettare questo impegno".

I sostenitori dell'energia pulita e le imprese stanno sempre più guardando all'energia nucleare come fonte di potenza a zero emissioni di carbonio e come fonte di base affidabile. Un vantaggio significativo dell'energia nucleare è la sua capacità di rimanere operativa 24 ore su 24, a differenza delle fonti rinnovabili come il vento e il sole.

Tuttavia, l'energia nucleare è stata oggetto di critiche da parte dei gruppi ambientalisti per decenni a causa dei problemi di gestione dei rifiuti. Gli Stati Uniti non hanno ancora stabilito un deposito permanente per i rifiuti nucleari, ma li stanno invece immagazzinando in oltre 70 centrali elettriche attive e inattive sparse in tutto il paese.

Il riavvio di Unit 1 è previsto per creare più di 3.400 posti di lavoro diretti e indiretti e aggiungere oltre 800 megawatt di elettricità alla rete, secondo Constellation. Inoltre, si prevede che contribuirà per circa 16 miliardi di dollari al PIL della Pennsylvania, dove si trova la centrale.

Le azioni di Constellation (CEG) sono aumentate del 7% nella negoziazione pre mercato.

Situata vicino a Harrisburg, la famigerata Three Mile Island è nota per aver subito il più grave incidente in una centrale nucleare commerciale nella storia degli Stati Uniti, con uno dei suoi reattori parzialmente fuso. Il reattore adiacente Unit 2 è rimasto offline dal 1979 a seguito dell'incidente.

Con le società tecnologiche che richiedono fonti di energia per sostenere le loro operazioni di intelligenza artificiale e raggiungere i loro ambiziosi obiettivi climatici, la domanda di energia è prevista in aumento.

Questo passo è anche supportato dal disegno di legge sul clima del Presidente Joe Biden, che include miliardi di crediti d'imposta per incentivare la generazione di energia pulita da nucleare, insieme al vento, al sole e all'idrogeno pulito. L'amministrazione Biden e il Congresso hanno anche stanziato miliardi di fondi per prevenire i

