- La centrale di Wedel dovrebbe continuare a funzionare all'interno della rete elettrica per un periodo prolungato.

La centrale elettrica di Wedel non passerà in modalità di standby come previsto entro la fine del 2025, secondo Christian Heine, portavoce della direzione di Hamburg Energie. Questo ritardo è dovuto ai problemi nella costruzione del nuovo parco energetico Hafen, progettato per sostituire l'obsoleta centrale a carbone. "Attualmente, stiamo riscontrando un ritardo di quattro mesi nella costruzione", ha dichiarato Heine a dpa. Tuttavia, ha confermato che "la nostra tabella di marcia per l'avvio delle operazioni alla fine del 2025 rimane invariata". Poiché questi ritardi rendono impossibile assumere la fornitura di calore durante la stagione di riscaldamento 2025/2026, la squadra si concentrerà prima sull'assicurare il funzionamento regolare della nuova struttura. "Una volta risolto questo, metteremo la centrale elettrica di Wedel in modalità di standby".

I problemi nella costruzione del nuovo parco energetico Hafen hanno portato a un ritardo di quattro mesi, influenzando il previsto passaggio in modalità di standby della centrale elettrica di Wedel. Nonostante i problemi, Hamburg Energie spera di poter far funzionare il nuovo parco energetico entro la fine del 2025, come originariamente pianificato per la centrale elettrica di Wedel.

