La celebrità Osaka è entusiasta di indossare abiti non convenzionali

Naomi Osaka Brilla in Verde Vivace al US Open, Rafforzando la Fiducia con un Ritorno alla Moda. La parte posteriore presenta un ampio anello verde menta, la gonna sottostante segue lo stesso tono. Gli auricolari e le scarpe a forma di anello completano il suo look per il primo incontro al US Open. Il pubblico era entusiasta mentre la potenza del tennis Naomi Osaka scendeva in campo, e lei si sentiva ancora più potente nel suo abbigliamento. "È come vestirsi da supereroe per me," ha condiviso Osaka dopo la partita, vincendo 6-3, 6-2 contro la lettone Jelena Ostapenko.

La sua partecipazione al processo di progettazione risale a oltre un anno fa, quando ha scelto il colore lei stessa durante le conferenze stampa in cui parlava degli elementi di moda. "C'è un'energia unica nei miei abiti da tennis che mi fa sentire più forte, soprattutto nel mio abbigliamento per il US Open. Ho pensato, spero che non sia troppo esagerato," ha scherzato, indossando gli auricolari per entrare in campo. In seguito, durante il gioco, si è tolta la giacca con l'evidente anello sulla schiena.

"Lo spirito di Kobe non mi lascia mai"

Trionfando in una delle sue vittorie più grandi dal suo ritorno al tour professionistico come madre in questa stagione, Osaka ha pianto sulla panchina dopo aver battuto la numero 10 del mondo Ostapenko. " Questa vittoria e l'atmosfera elettrica sono indescrivibilmente significative per me," ha espresso.

Dopo la partita, ha reso omaggio alla leggenda della pallacanestro Kobe Bryant indossando una sua maglia durante la conferenza stampa. "Ho indossato le sue maglie dopo le partite e gli allenamenti, semplicemente perché è come se fosse ancora qui con me," ha ricordato, ricordando quando Bryant ha assistito a una delle sue partite del US Open.

La vittoria di Osaka al US Open è stata significativamente segnata dal suo tributo a Kobe Bryant, che ha indossato la sua maglia durante la conferenza stampa post-partita. Anche sul campo del US Open, lo spirito di Kobe Bryant continua a ispirare Naomi Osaka.

