- La celebrità di "DSDS" accoglie un altro bambino nella sua famiglia.

"DSDS" star Alexander Klaws (40) ora si vanta di essere un "papà triplo": il cantante e sua moglie Nadja Scheiwiller (39) hanno dato il benvenuto al loro terzo figlio. Hanno annunciato questa lieta notizia su Instagram lo scorso domenica (25 agosto). Hanno anche rivelato il genere e il soprannome del bambino: "Siamo rapiti oltre ogni dire e eternamente grati che il nostro piccolo Leone si sia unito alla nostra vivace 'famiglia Klaw' in perfetta salute", hanno scritto nel post.

Klaw ha condiviso una foto in cui è ritratto a terra con i suoi figli più grandi seduti sulla schiena, mentre Nadja tiene in braccio il neonato. Klaw è visto mentre tiene un cartello che recita "Game Over".

"Non ero vestito da Winnetou durante il parto"

"Io non riesco a descrivere le emozioni che ho provato di recente", continua Klaw. "Ma lasciami dire questo: No, non ero vestito da WINNETOU in sala parto perché, sì, ero presente per il parto perché Leone ha mantenuto la sua promessa per le prime conversazioni padre-figlio in utero e ha fatto il suo ingresso in un giorno libero".

Spiega inoltre: "Non si può essere più orgogliosi, più grati, eppure anche più umili di fronte al potere primordiale del parto vissuto da Nadja e dalle donne in tutto il mondo! Ora, stiamo solo imparando a conoscerci... Benvenuto, piccolo Leone!"

Alexander Klaw ha annunciato tramite Instagram il lunedì di Pasqua (1 aprile) di essere in attesa di un altro figlio. È sposato con Nadja Scheiwiller dal 2019 e l'ha incontrata durante le prove del musical "Tarzan" nel 2010. Insieme, hanno due figli, Lenny e Flynn. Klaw è diventato famoso come vincitore del primo talent show di RTL "Deutschland sucht den Superstar" nel 2003.

