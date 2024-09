- La celebrità del quartiere celebra il suo sessantesimo compleanno.

Icona del cinema Keanu Reeves (60) è indiscutibilmente uno dei più noti attori cinematografici della Terra. Dai primi anni '90, ha raggiunto il successo con film iconici come "Point Break" e "Speed". Con l'avvicinarsi del nuovo millennio, Reeves, noto per la sua passione per la fantascienza, è diventato una superstar con il capolavoro mente-bendante "The Matrix". Dal 2014, ha generato incassi con una quadrilogia d'azione "John Wick", che ha superato il miliardo di dollari a livello globale.

Talento Sottovalutato?

Per molto tempo, fan e critici hanno sostenuto che Reeves non fosse un grande attore, alcuni arrivando addirittura a dire che non recita mai, ma si limita a interpretare se stesso. Questa valutazione è decisamente esagerata, soprattutto considerando i suoi ruoli di spicco. Chi altri avrebbe potuto interpretare il programmatore inizialmente ingenuo e introverso Neo, che lotta per accettare il suo destino di Messia?

E tra le star di Hollywood, chi avrebbe potuto interpretare le scene d'azione rivoluzionarie in "The Matrix", fondendole con la sua profonda filosofia, con tale convinzione e qualità?

Reeves ha guadagnato la sua prima riconoscenza con ruoli atletici, mettendo in mostra il suo fascino da star. In "Point Break", è stato reclutato da Patrick Swayze (1952-2009) per diventare un surfista e un cercatore di emozioni, rendendosi conto che la sua precedente identità di poliziotto era vuota nel thriller criminale alla moda di Kathryn Bigelow (72).

Reeves ha dimostrato di non essere un fenomeno da un solo film con "Speed", un thriller d'azione mozzafiato basato sulla sua premessa unica di un autobus che non può rallentare. Nonostante Hollywood fosse ai suoi piedi, Reeves ha occasionalmente fatto scelte di ruolo discutibili negli anni '90, che hanno portato a deludenti risultati con film come "The Lake House", "Street Kings" o "47 Ronin" dopo "The Matrix Revolutions" nel 2003.

"John Wick" come Rinascita della Carriera

È difficile immaginare la carriera di Keanu Reeves senza la serie "John Wick". Critici spesso traggono paralleli tra la vita di Reeves e la storia del personaggio.

Proprio come John Wick, Reeves ha avuto la sua parte di difficoltà personali. La sua ragazza Jennifer Syme (1972-2001) ha dato alla luce la loro figlia Ava nata morta nel 1999. Syme è poi morta in un incidente d'auto. Sua sorella Kim Reeves (57) ha lottato contro la leucemia per un decennio, e il suo amico River Phoenix (1970-1993), che ha recitato con lui nel cult classico di Gus Van Sant (72) "My Own Private Idaho", è morto per un'overdose nel 1993.

Reeves ha donato milioni alla ricerca sul cancro e è noto per la sua gentilezza, offrendo il suo posto a una donna stanca sulla metropolitana o gustando un sandwich casualmente su una panchina del parco.

Il web, principalmente attraverso innumerevoli meme, sembra attratto da Reeves, che è diventato pubblico con la sua relazione con l'artista Alexandra Grant (51) nel 2019. Molti dei suoi fan probabilmente godrebbero della compagnia dell'amichevole, simpatico e a volte introspettivo superstar che mantiene un profilo così basso nella sua vita personale. Oggi, 2 settembre, Keanu Reeves compie 60 anni.

Negli anni '90, Keanu Reeves ha dimostrato la sua versatilità con ruoli atletici in film come "Point Break", dimostrando di essere più di un fenomeno da un solo film. Nonostante alcuni film meno riusciti durante questo decennio, Reeves ha poi trovato una rinascita della carriera negli anni 2010 con la serie "John Wick", un tributo al suo talento e al suo fascino duraturi.

