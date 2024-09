- La celebrità del ciclismo Van Aert sopporta una caduta senza una frattura ossea

Veterano del Tour de Francia Wout van Aert è uscito illeso dalla Vuelta, secondo la sua squadra olandese, senza fratture ossee. L'incidente sulla tappa 16 lo ha costretto a ritirarsi dalla gara a seguito di una collisione grave. La sua partecipazione ai Campionati del Mondo di Zurigo è ancora in dubbio.

Dopo la collisione su una discesa scivolosa, van Aert ha sofferto di forti dolori al ginocchio, a causa di una ferita profonda. Tornato in Belgio, ora si sta concentrando sulla ripresa dalle sue ferite.

Favorito per la Tappa 17

È stato un anno difficile per il nove volte vincitore di tappe al Tour de France. In marzo, ha subito una caduta grave al 'Dwars door Vlaanderen', che lo ha costretto a rinunciare a gare come il Giro d'Italia. In questo Tour, ha finito per due volte al secondo posto, ma non è riuscito a vincere una tappa.

Prima della caduta, van Aert era impressionante mente in testa alla classifica a punti con la maglia verde. L'australiano Kaden Groves è il favorito per la tappa 17 (tra Arnuero e Santander) di martedì, una tappa per i velocisti, considerato il suo recente acquisto della maglia verde dopo l'uscita di van Aert. La tappa di 141,5 km è ora il suo terreno preferito.

Nonostante un anno difficile, van Aert aveva dimostrato un'ottima forma in Spagna, guidando la classifica a punti prima dell'incidente. Purtroppo, le sue possibilità di rappresentare la Spagna ai Campionati del Mondo potrebbero essere influenzate dalle sue ferite.

