- La celebre figura cinematografica francese è morta.

Leggendario attore francese Alain Delon (1935-2024) ha detto addio il 18 agosto, nella sua residenza di Douchy, Loiret. I suoi figli Alain-Fabien (30), Anouchka (33) e Anthony (59), insieme al fedele cane Loubo, hanno annunciato la triste notizia all'AFP, esprimendo il loro profondo dolore. Si dice che Delon sia morto serenamente, circondato dai suoi cari. Diversi media, come "Paris Match", hanno riportato questa informazione.

Nato l'8 novembre 1935 a Sceaux, nella regione dell'Île-de-France, nel nord della Francia, la figura illustre è vissuta per 88 anni.

La carriera cinematografica e la storia d'amore di Alain Delon

Alain Delon ha iniziato il suo viaggio nel mondo del cinema con un ruolo in "Il killer sta offrendo" nel 1957. L'anno successivo, "Christine" (1958) ha ulteriormente consolidato il suo status di idolo. In questo periodo, ha incrociato il cammino di Romy Schneider (1938-1982), che è diventata la sua compagna per tutta la vita. La loro relazione è stata oggetto di numerosi titoli sui giornali dal 1959 al 1964. Insieme, hanno recitato in film come "La piscina" (1969) e "La ragazza e l'assassino" (1972).

La sua filmografia include anche "Solo il sole era testimone" (1960) e "L'angelo custode" (1967), che hanno ulteriormente mostrato il suo talento. Delon è stato nominato per il prestigioso premio francese César nel 1977 e nel 1978, per "Monsieur Klein" e "Il caso Serrano", ma è stato solo nel 1985 che alla fine l'ha ricevuto per "Storia di un sorriso". L'ultimo riconoscimento è arrivato nel 2019, quando ha ricevuto la Palma d'Oro al Festival di Cannes. Nel 2008, Delon ha interpretato il generale romano Gaio Giulio Cesare in "Asterix ai Giochi Olimpici".

Alain Delon ha sposato l'attrice francese Nathalie Delon (1941-2021) e ha lavorato con lei in "L'angelo custode". Si sono sposati nel 1964 e hanno divorziato nel 1968. Il loro figlio, Anthony, ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema. Alain-Fabien e Anouchka sono figli della relazione di Delon con la modella olandese Rosalie van Breemen (58), che è finita nel 2002 dopo 15 anni.

Un incontro per Natale

Alain-Fabien Delon ha condiviso alcune foto di una cena di famiglia con i suoi fratelli e il famoso padre, Alain Delon, su Instagram durante il Natale del 2023.

"Buon Natale #Family #Natale #Papà #Padre", ha scritto, taggando Anthony Delon e le nipoti di Alain Delon, Liv (22) e Lou Delon (28), rispettivamente.

