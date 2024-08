- La celebrazione urbana sollecita un maggiore sostegno per un'espansione permanente della crescita

Autorità locali spingono per un maggiore coinvolgimento del governo nazionale nell'offrire cure complete per l'intera giornata per i bambini delle scuole elementari nel Reno-Palatinato, secondo quanto dichiarato da David Langner, presidente dell'associazione comunale, a Mainz.both the national and local governments acknowledge the legal right to full-day care, as Langner mentioned. Yet, the state is passing this responsibility onto the cities, seemingly shirking its own duty related to the decision. "This strategy isn't acceptable."

I finanziamenti e le preoccupazioni del personale nelle città potrebbero peggiorare a causa di questo, ha avvertito Langner. Di conseguenza, prevede che il diritto legale non sarà completamente soddisfatto in tutti i luoghi entro il 2026. La frustrazione dei genitori è quindi inevitabile. Tuttavia, per mantenere un equilibrio tra famiglia e lavoro, nonché per offrire opportunità uguali per i bambini, è importante che la domanda di cure possa essere soddisfatta. "Tuttavia, ciò richiede una pianificazione adeguata e tempo sufficiente, che purtroppo non è disponibile."

A partire da agosto 2026, un diritto legale alle cure complete per l'intera giornata verrà implementato in Germania inizialmente per tutti i bambini del primo anno delle scuole elementari. Nel corso degli anni successivi, questo diritto si applicherà progressivamente a tutti i bambini delle scuole elementari dalle prime alle quarte classi entro agosto 2029. In questo contesto, diversi stati federali stanno inizialmente dando la priorità a un'espansione qualitativa delle opzioni.

