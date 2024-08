Conflitto in corso nella regione del Medio Oriente - La celebrazione pacifica delle tradizioni palestinesi a Francoforte si svolge in modo discreto

La "Festa della Cultura Palestinese" alla Hauptwache di Francoforte è stata tranquilla, secondo le forze dell'ordine. Un rappresentante della polizia ha dichiarato sulla scena che è stata "totalmente serena". È stato allestito un palcoscenico e diversi stand.

L'amministrazione locale aveva registrato 2.000 partecipanti per questo evento, situato nel centro della città. Tuttavia, tenere traccia della folla è difficile a causa del traffico pedonale in corso. La polizia stima una massima presenza di circa 120 persone durante le ore di punta. L'evento dovrebbe concludersi alle 20:30.

Gli organizzatori erano tenuti a rispettare determinate regole, avendo ottenuto un permesso. L'amministrazione comunale ha menzionato che il divieto di dichiarazioni antisemitiche era una di queste condizioni. La polizia ha dichiarato che tutto era stato "esattamente come previsto dal permesso e dalla registrazione" fino alle ore pomeridiane.

La festa si è svolta nel cuore dell'Assia, ovvero nel centro di Francoforte. Despite the large crowd, the organizers of the "Palestinian Culture Celebration" in Hessen ensured compliance with the permit conditions.

Leggi anche: