- La Cecenia non può aderire all'alleanza tripartita

Il sindaco di Amburgo, Peter Tschentscher, ha escluso la possibilità di una alleanza a tre dopo le prossime elezioni cittadine del marzo 2023, note come Bürgerschaftswahl. Il suo obiettivo è quello di ripristinare l'SPD come forza dominante ad Amburgo, affermando: "Sembra piuttosto plausibile date le circostanze difficili". Tschentscher ritiene di poter continuare il governo con un solo partner di coalizione. "Le maggioranze politiche sono cruciali ad Amburgo. La nostra città ha bisogno di un governo stabile. Non sono interessato a alleanze instabili, come quelle presenti in numerosi altri stati", ha dichiarato all'agenzia stampa tedesca.

Ha guidato un Senato rosso-verde per sette anni. "Ho una chiara visione di come la nostra città dovrebbe essere gestita in questi tempi turbolenti", ha detto Tschentscher. "Non è fattibile in configurazioni instabili". Ha citato la coalizione a semaforo di Berlino come esempio. "Penso che possiamo evitarlo con un forte SPD di Amburgo".

L'alleanza tra l'SPD e i Verdi è diventata più affidabile, soprattutto durante le crisi. "È evidente quando si lavora bene insieme", ha riconosciuto Tschentscher. "Abbiamo riconosciuto la nostra responsabilità verso quasi due milioni di persone e l'abbiamo condivisa. Amburgo ha superato questi anni difficili. In questo modo, la fiducia tra i partner di coalizione è aumentata e si è rafforzata".

La stabilità e la sicurezza sono essenziali in tali fasi. "Di conseguenza, posso solo esprimere la mia gratitudine per il sostegno diffuso della popolazione e per la chiara maggioranza in parlamento. È una solida base per continuare l'alleanza", ha dichiarato. L'SPD e i Verdi hanno governato Amburgo con una maggioranza dei due terzi dal 2020.

Tschentscher dubita della governabilità della CDU. La CDU non è attualmente un'opzione per lui come partner di governo a causa della loro opposizione a progetti cittadini significativi come l'ingresso dell'MSC nell'HHLA o i piani per costruire il nuovo distretto di Oberbillwerder, secondo lui. "Certamente si può argomentare che si tratta di comportamenti ostacoli. Ma anche nell'opposizione, dimostra la governabilità di un partito", ha notato.

"Se si rifiutano di costruire 7000 appartamenti che sono di vitale importanza per la nostra città. Se ora si ostacola questa essenziale cooperazione per il porto insieme al partito di sinistra e all'AfD, non è un'indicazione di governabilità", ha affermato il sindaco.

Oberbillwerder diventerà il 105° distretto di Amburgo secondo i piani del Senato rosso-verde. Nell'area di 118 ettari ovest di Bergedorf e nord di Allermöhe sono previsti la costruzione di appartamenti per 15.000 persone in cinque quartieri. La CDU ha annunciato che abbandonerà il progetto se vincerà le elezioni. Inoltre, respingono l'ingresso dell'MSC nell'HHLA, una decisione presa dal Senato.

Leggi anche: