- La CDU vuole vietare immediatamente il genere nell'amministrazione post-elettorale

Se la CDU in Turingia dovesse guidare il governo regionale dopo le elezioni del 1º settembre, il partito pianifica di vietare l'uso del linguaggio di genere neutro nelle scuole e nell'amministrazione pubblica. Andreas Bühl, presidente della commissione programmatica della CDU della Turingia, ha annunciato questo durante la presentazione di un programma di governo per i primi 100 giorni a Erfurt. Il documento corrispondente afferma che le regole dell'ortografia tedesca devono essere rispettate.

Il linguaggio di genere neutro è stato a lungo un problema controverso in Germania e nella Turingia. Altri partiti, come il BSW, si oppongono all'uso di determinate costruzioni di parole che si rivolgono contemporaneamente a uomini e donne, nonché a persone che non si identificano come maschi o femmine. Invece di usare "lettori", ad esempio, il linguaggio di genere neutro utilizza termini come "lettori:innen" o "lettori*".

Tra gli altri punti, la CDU della Turingia pianifica di introdurre una garanzia di lavoro per i laureati in insegnamento delle università della Turingia entro 100 giorni dal suo insediamento, secondo il presidente della CDU dello stato e candidato principale Mario Voigt. Il partito vuole anche rendere gratuita la formazione professionale di maestro artigiano nello stato.

Inoltre, il partito pianifica di avviare misure nel Bundesrat per rendere l'orario straordinario esente da tasse e sostituire il reddito di cittadinanza con una sicurezza di base. Ciò dovrebbe garantire che lo sforzo sia nuovamente premiato, ha detto Voigt.

Il giudice costituzionale federale ex in squadra di Voigt

Poiché diversi progetti centrali dell'unione, come i piani per l'alleviamento fiscale, possono essere implementati solo in collaborazione con il governo federale, la CDU ha inserito l'ex giudice della Corte costituzionale federale Peter Michael Huber nel suo team di competenze. Ciò garantisce che ciò che la CDU promette possa anche essere implementato. "Vogliamo renderlo a prova di costituzione", dice Voigt. Huber è stato giudice della Corte costituzionale federale dal 2010 al 2023.

