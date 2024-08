- La CDU vuole esaminare altri file sull' impiegato Weil.

Conflitto sullaumento di stipendio per un collaboratore stretto del Ministro-Presidente della Bassa Sassonia Stephan Weil rimane teso

Le posizioni rimangono ancora divise nel conflitto sull'aumento di stipendio per un collaboratore stretto del Ministro-Presidente della Bassa Sassonia Stephan Weil. Mentre la CDU vuole esaminare ulteriormente i fascicoli, l'SPD spinge per una rapida conclusione della commissione d'inchiesta nel parlamento statale.

"Per la storia di Mr. Weil che la soluzione individuale per il suo assistente personale era riguardo a un aumento di attrattiva generale, non c'è ancora un singolo punto di contatto", ha detto il responsabile degli affari parlamentari della CDU, Carina Hermann, dopo la prima riunione della commissione dopo la pausa estiva. Inoltre, sono ancora in attesa ulteriori risposte dal governo statale.

CDU Minaccia di Fare causa ad Amburgo

Non è ancora completo nemmeno un fascicolo del personale dell'assistente richiesto ad Amburgo, ha criticato Hermann. Se la città libera e anseatica continua a rifiutarsi di consegnare i fascicoli, la commissione d'inchiesta farà causa ad Amburgo davanti al tribunale amministrativo, ha annunciato il politico della CDU. L'assistente di Weil, il cui stipendio è in questione, aveva lavorato per un'autorità di Amburgo prima della sua attività nella cancelleria di stato della Bassa Sassonia.

SPD: "Panna Acida Battuta"

L'SPD, d'altra parte, ha chiamato per una conclusione tempestiva della commissione d'inchiesta. "La questione è stata sulla scrivania per mesi. È ora di rendersi conto che non si può inventare uno scandalo qui con il massimo sforzo. La panna acida battuta diventa solo più ampia, non più forte", ha detto il responsabile degli affari dell'SPD Wiard Siebels.

Il partner di coalizione dell'SPD ha espresso un'opinione simile: anche i Verdi hanno chiamato per una rapida chiarificazione su una conclusione. "Quando questo avverrà dipende soprattutto se la CDU trova una via d'uscita salvifica per se stessa", ha detto il responsabile degli affari dei Verdi Volker Bajus.

La CDU aveva richiesto la commissione d'inchiesta perché considera illegale che l'assistente di Weil abbia ricevuto una maggiore remunerazione attraverso un cambiamento a breve termine. Argomenta che la precedente pratica a lungo termine è stata cambiata per una persona sola. La cancelleria di stato respinge le accuse.

