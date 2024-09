La CDU si trova in una situazione di auto-imposizione

I risultati delle elezioni dello stato della Turingia portano delusione. Per la prima volta, l'AfD si piazza al primo posto in uno stato federale, e una coalizione di CDU, SPD e BSW non è sufficiente. Senza la Sinistra, non si può formare alcun governo. Tuttavia, la situazione diventa complessa.

Le prime impressioni di dicembre 2018 erano semplici per la CDU. Al loro congresso di partito ad Amburgo, i partecipanti hanno unanimemente approvato una risoluzione: "La CDU tedesca respinge le coalizioni e le collaborazioni con il Partito della Sinistra, così come con l'Alternativa per la Germania. La CDU, posizionata come partito del centro, ha ritenuto opportuno prendere le distanze dalle estreme sinistra e destra, proprio come si è distinta dal Terzo Reich e dalla DDR."

Ora, cinque anni e nove mesi dopo, tutto sembra confuso. Invece, la CDU si sente intrappolata dalla propria regola autoimposta. Lunedì, il leader del partito Friedrich Merz, il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer e il candidato principale della Turingia Mario Voigt hanno discusso i risultati delle elezioni statali a Berlino. In Turingia, è stato chiaro sin dalla tarda domenica sera: senza l'impegno della Sinistra, non si poteva stabilire alcun governo oltre l'AfD. La CDU, l'SPD e il BSW erano a un voto di distanza. Di conseguenza, i giornalisti hanno fatto numerose domande ai tre signori sull'incompatibilità della risoluzione di dicembre 2018.

Merz ha confermato che la risoluzione con la Sinistra è ancora valida. Tuttavia, ha anche riconosciuto: Ogni stato ha il suo modo di affrontarla. Kretschmer, d'altra parte, ha respinto una parte essenziale della risoluzione: l'uguaglianza tra AfD e Sinistra. La collaborazione con la Sinistra non è possibile, ma "la collaborazione punto per punto" lo è. Tuttavia, i dettagli sono rimasti poco chiari. Voigt ha evitato la domanda, consigliando ai giornalisti di attendere i colloqui.

In un'intervista con la dpa, Merz ha dichiarato riguardo ai prossimi colloqui con il BSW e, in certa misura, anche con il Partito della Sinistra in Sassonia e Turingia: "No, non è tanto una prova di forza imposta sui media dalla CDU. Siamo chiari su queste questioni e siamo anche assolutamente uniti."

Ramelow attende la sfida

Non è la disponibilità della Sinistra il problema. Prima delle elezioni, il Ministro Presidente Bodo Ramelow ha già chiamato alla collaborazione, criticando l'"esclusivismo" della CDU. Recentemente, ha dichiarato a "Der Spiegel" riguardo al voto mancante per la maggioranza nel parlamento statale della Turingia: "Il voto è davanti a te."

Se non ci fosse stata la risoluzione di incompatibilità, una qualche forma di collaborazione non sarebbe implausibile. Il Ministro Presidente Ramelow, ora 68enne, non si è mai presentato come un ideologo di sinistra hardcore negli ultimi dieci anni. rather, è un pragmatico che cerca di risolvere i problemi dello stato. Non aveva affiliazioni con l'SED e si è trasferito nell'est dopo la riunificazione per diventare un sindacalista. È anche un cristiano devoto. La CDU potrebbe difficilmente trovare un partner di sinistra più adatto.

Questa è una prospettiva su Ramelow e la Sinistra. Tuttavia, c'erano ragioni convincenti per cui la CDU ha chiaramente voluto prendere le distanze dalla Sinistra. In primo luogo, la storia: la Sinistra proveniva dal PDS, il partito successore dell'SED, che ha governato la DDR. I cristiani e i sostenitori della CDU sono stati perseguitati e torturati sotto il suo governo. Molti sono stati sparati al Muro di Berlino e al confine interno tedesco. Migliaia, addirittura decine di migliaia, sono state perseguitate ingiustamente. Non c'era economia di mercato libera. E così via...

La storia dietro la decisione della CDU di non collaborare con i successori di Honecker è solo un argomento. Inoltre, un documento della CDU ha evidenziato che il Partito della Sinistra moderno mostra tendenze estremiste. L'America è disprezzata, Cuba è rispettata, la NATO è criticata e il capitalismo è affrontato. Parti della Sinistra sono state sotto sorveglianza dell'agenzia per la protezione della costituzione per molto tempo. Anche Ramelow è stato monitorato, ma ha fatto ricorso con successo e è stato dichiarato essere stato osservato illegalmente. Per coloro che vedono la Sinistra in questo modo, Ramelow è solo la faccia amichevole di un gruppo potenzialmente pericoloso.

L'argomento sembra più debole a causa dell'implicazione del BSW

Tuttavia, subito dopo la decisione del partito di dicembre 2018, la CDU ha notevolmente ampliato questa posizione. Dopo le elezioni della Turingia cinque anni fa, con un esito altrettanto complesso, era necessaria una coalizione di Sinistra-CDU per la maggioranza. Tuttavia, i cristiano-democratici hanno respinto una coalizione, ma hanno tollerato il governo di sinistra-rossa-verde guidato da Ramelow e hanno concesso maggioranze per progetti cruciali, compreso l'approvazione dei bilanci dello stato.

Quindi, cosa impedisce alla Sinistra di tollerare oggi una coalizione guidata dalla CDU? Se la CDU ha trovato accettabile tollerare la Sinistra e i suoi partner per cinque anni, non dovrebbe anche valere il contrario? Anche se la decisione del partito afferma che i collegamenti e le forme di collaborazione simili sono respinti.

Con l'emergere dell'alleanza "Sahra Wagenknecht", la validità dell'esclusione delle coalizioni e subsequently risolvere le incompatibilità come un tutto è stata messa in discussione. Wagenknecht, che ha aderito al Partito Comunista della Germania (SED) più vicino alla fine della Repubblica Democratica Tedesca (DDR), ha servito come presidente della Piattaforma Comunista nel Partito della Socialdemocrazia (PDS). Condivide ideologie simili anti-americane, pro-russe e populiste che la CDU attribuisce alla Sinistra. Basta dire che, se c'è qualcuno che si inclina verso l'estremismo in questa situazione, è Wagenknecht, non Ramelow.

Chiamate iniziali per l'espulsione del BSW

La questione su come Wagenknecht possa cercare un'alleanza con il BSW ma respingere una con la Sinistra rimane senza risposta da parte della CDU. I loro rappresentanti citano il partito come una "scatola misteriosa", con obiettivi ambigui. Finché il partito aveva una possibilità di ottenere una maggioranza senza la Sinistra, questa contraddizione poteva essere liquidata come insignificante. Tuttavia, questa incoerenza è ora inequivocabilmente evidente.

La situazione si complica ulteriormente con la resistenza al collaborare con il BSW: un gruppo di circa 40 membri del partito di spicco sta facendo campagne per una risoluzione di incompatibilità con il BSW, secondo quanto riferito dal "Tagesspiegel". Figure come l'esperto di politica estera Roderich Kiesewetter, che ha etichettato il BSW come un'estensione dell'influenza russa, fanno parte di questo movimento. Essi affermano che il BSW intende smantellare il centro democratico, compreso l'Unione come partito di massa, e sovvertire i nostri valori fondamentali. Se questo gruppo prevale, la Sassonia e la Turingia sarebbero virtualmente ingovernabili, e la CDU, nonostante un forte risultato, non avrebbe alcuna possibilità di formare un governo.

Czaja: "Ramelow non minaccia la democrazia - Höcke già lo è"

Gli sostenitori della CDU ora stanno incoraggiando la cooperazione con il partito della Sinistra. L'ex leader dello stato della Turingia Mike Mohring ha proposto questo nel 2020, ma è stato liquidato come un outsider. Il presidente del governo dello Schleswig-Holstein Daniel Günther ha sostenuto questa idea nel 2019 e di nuovo a maggio. L'ex commissario del governo federale per gli affari dell'Est e politico del CDU della Sassonia Marco Wanderwitz ha sostenuto questo per qualche tempo. L'unità del partito su questo problema è diminuita notevolmente dal dicembre 2018.

Dopo le elezioni, l'ex segretario generale Mario Czaja ha espresso la sua opinione. Ha criticato l'uguaglianza della Sinistra e dell'AfD nella risoluzione di incompatibilità, dicendo: "È assurdo che questa risoluzione esista e rifiutiamo di lavorare con la Sinistra pragmatica. La verità è che la Sinistra nell'Est della Germania è principalmente socialdemocrazia conservatrice con un tocco dell'Est della Germania". Ha continuato: "Bodo Ramelow non è mai stato una minaccia per la democrazia. Björn Höcke lo è".

Il politologo Benjamin Höhne ha anche espresso la sua opposizione alla risoluzione di incompatibilità. La CDU si considera un problema-solver che si concentra sulle soluzioni pratiche, non sulle dispute ideologiche. Nella Turingia, il partito della Sinistra ha implementato politiche socialdemocratiche. "La CDU capisce questo. Deve ora decidere tra lavorare con il partito della Sinistra di Ramelow o aggrapparsi al vecchio spettro comunista. Altrimenti, rischia di servire come trampolino di lancio per l'ascesa al potere di Höcke", ha avvertito Höhne.

Dopo le elezioni per il Landtag della Turingia, la CDU e i suoi partner di coalizione si sono trovati a un voto di distanza dal formare un governo senza la Sinistra.

