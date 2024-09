La CDU si rifiuta di sostenere una coalizione con l'SPD nel Brandeburgo.

Dopo aver discusso la possibile collaborazione con i rappresentanti dell'SPD, la CDU nel Brandeburgo ha deciso di non proseguire ulteriormente con le discussioni. Di conseguenza, un governo di minoranza nel Brandeburgo non è più fattibile. L'unica opzione rimasta è una partnership tra l'SPD e il BSW.

Secondo il presidente della CDU Jan Redmann, l'incontro iniziale con i rappresentanti dell'SPD si è svolto in modo cordiale. Tuttavia, non sono state concordate date specifiche per i futuri colloqui.

Redmann aveva precedentemente sottolineato che non vedeva alcuna giustificazione per la partecipazione della CDU alla formazione del governo. I rapporti di seggi nel nuovo parlamento regionale non consentirebbero una coalizione tra SPD e CDU da soli. Con l'SPD in grado di formare una maggioranza con il BSW, Redmann ha categoricamente rifiutato la possibilità che il suo partito facesse parte di una coalizione tra SPD e il BSW, che non ne avrebbero bisogno matematicamente.

Coalizione BSW l'ultima spiaggia

Redmann ha sostenuto che l'onestà era fondamentale dopo le elezioni. Per questo motivo, la CDU ha accettato l'invito dell'SPD per l'incontro. Tuttavia, le condizioni per il suo partito sono rimaste invariati. Poiché l'SPD ha ottenuto il maggior numero di voti e potrebbe formare una maggioranza con il BSW, la CDU non ha piani per ulteriori colloqui esplorativi con i Socialdemocratici.

Nelle elezioni di domenica, l'SPD, guidato dal Ministro Presidente Dietmar Woidke, ha ottenuto il maggior numero di voti con il 30,9%, seguito dall'AfD al 29,2%. Il Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) si è classificato al terzo posto con il 13,5%, seguito dalla CDU al 12,1%. Nessun altro partito è riuscito a ottenere rappresentanza nel parlamento regionale di Potsdam.

Date queste circostanze, le opzioni di coalizione sono piuttosto limitate. L'SPD e la CDU non hanno sufficienti seggi per una maggioranza assoluta. La CDU non è interessata a un governo di minoranza e l'SPD respinge la cooperazione con l'AfD. Di conseguenza, l'unica opzione rimasta è una coalizione tra l'SPD e il BSW.

