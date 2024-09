- La CDU si muove in alleanze complesse: dialoghi con partner di coalizione meno favoriti

In un dilemma quasi surreale: Il CDU, pur non avendo una maggioranza assoluta, vuole governare in Turingia, ma una decisione del partito federale gli sta mettendo i bastoni tra le ruote. Anche prima delle elezioni, i sondaggi suggerivano una strada accidentata per la formazione del governo, e ora un divieto di coalizione con la Sinistra sembra un ostacolo insormontabile tra il leader del CDU Mario Voigt e un governo di maggioranza sotto la sua guida. In una conferenza stampa congiunta a Berlino con il presidente federale del CDU Friedrich Merz e il presidente della Sassonia Michael Kretschmer (CDU), Voigt ha dichiarato: "Ci troviamo in acque inesplorate".

Stallo nel Parlamento di Stato

Il problema deriva da una potenziale coalizione di CDU, Alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD, che è stata discussa per settimane. Questa coalizione avrebbe 44 seggi nel parlamento di Stato della Turingia - solo un voto in meno della maggioranza. Alcuni stanno già facendo paragoni con il 2019, ma con i ruoli invertiti. In passato, il presidente del governo della Turingia Bodo Ramelow (Sinistra) aveva bisogno del sostegno del CDU per il suo governo di minoranza rosso-rosso-verde, ora Voigt potrebbe aver bisogno di Ramelow. E per complicare ulteriormente le cose, l'AfD, guidata dalla sua figura di spicco di estrema destra Björn Höcke, rivendica il governo dopo aver ottenuto il 32,8% dei voti.

Voigt ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è un governo guidato dal CDU. Ovviamente esamineremo le opzioni disponibili in queste circostanze sfidanti". Il CDU spera di avviare discussioni con SPD e BSW in primo luogo. Alle elezioni di stato, il CDU ha ottenuto il secondo posto con il 23,6%.

Un ostacolo per la Sinistra

Ottenere una maggioranza richiederebbe una coalizione di CDU, BSW e Sinistra. Ma la risoluzione di incompatibilità del CDU proibisce la cooperazione con AfD o Sinistra, che hanno almeno segnalato apertura al dialogo. La presidente del partito del CDU, Ulrike Grande-Röthig, ha inizialmente passato la palla al CDU, dicendo: "Accettiamo ogni responsabilità conferita dai votanti". In seguito ha suggerito una revisione della risoluzione di incompatibilità, dicendo che aveva bisogno di "un'occhiata fresca" dopo un incontro con il consiglio federale della Sinistra a Berlino.

I termini "tolleranza" o "sostegno" non sono stati esplicitamente menzionati. Ramelow aveva già offerto sostegno nella formazione del governo nella notte delle elezioni se richiesto dalle altre parti. Se una simile coalizione potrebbe includere la tolleranza di una possibile alleanza di CDU, BSW e SPD è stato lasciato aperto alla speculazione. "Non ho bisogno di speculare", ha detto a dpa.

Merz ha ribadito l'applicabilità della risoluzione di incompatibilità. La sua gestione sarebbe responsabilità delle due associazioni statali della Sassonia e della Turingia. Kretschmer ha elogiato la risoluzione di incompatibilità come "corretta".

La ex consigliera di stato e nuova parlamentare di stato Martina Schweinsburg promuove il dialogo con sia la Sinistra che l'AfD

Martina Schweinsburg, la ex consigliera di stato e nuova parlamentare di stato, promuove il dialogo non solo con il partito della Sinistra ma anche con l'AfD. "Più del 30% dei Turingi ha votato per l'AfD. E questo è un segno di rispetto per il votante, dialogare con coloro per cui hanno votato", ha detto il presidente dell'associazione dei consigli distrettuali della Turingia all'agenzia stampa tedesca. "Questa politica di 'Pippi Longstocking', dove si dice 'L'AfD è un bambino cattivo, non si può giocare con esso', ha fallito". Promuove anche il dialogo con la Sinistra, così come l'ex presidente del governo della Turingia Christine Lieberknecht.

Lo scienziato politico Oliver Lembcke dell'agenzia stampa tedesca ha opinato che, data la situazione critica, il CDU dovrebbe considerare l'apertura verso il partito della Sinistra. Tuttavia, questo riaccenderebbe di sicuro il dibattito sul firewall verso la destra, verso l'AfD, ha detto l'esperto dell'Università Ruhr Bochum.

L'AfD pianifica di utilizzare l'opzione di blocco

Il dilemma del CDU è anche legato al potere dell'AfD. È la prima volta nella Turingia che un partito classificato come estremista di destra dall'ufficio di protezione costituzionale dello stato diventa la forza dominante in uno stato federale. Anche se nessuna delle altre parti vuole formare una coalizione con l'AfD, il suo successo gli ha dato potere con il suo risultato. Con più di un terzo dei seggi nel parlamento di stato, l'AfD possiede la "minoranza di blocco", che può ad esempio utilizzare per bloccare l'

La presidente del BSW della Turingia, Katja Wolf, esprime scetticismo riguardo alla possibilità di un governo di minoranza, definendolo "non l'ideale". Durante una conversazione con dpa, la 48enne ha espresso le sue preoccupazioni, sottolineando che c'è un ampio consenso tra gli altri partiti che "un governo di minoranza, come abbiamo visto negli ultimi cinque anni, potrebbe non avere un futuro brillante in Turingia". Pertanto, sono necessari "discorsi rapidi per trovare possibili soluzioni".

Si è scoperto, un giorno dopo le elezioni, che la prima sessione del nuovo parlamento statale sarà inaugurata da nessuno meno che il 73enne Jürgen Treutler dell'AfD. Treutler ha ottenuto il mandato diretto per l'AfD a Sonneberg durante le elezioni statali.

Inaspettatamente, l'influenza dell'AfD va oltre i risultati delle elezioni in Turingia, poiché ora detiene la "maggioranza di blocco" grazie al suo considerevole numero di seggi. Questo potere consente loro di ostacolare determinate decisioni, come la nomina dei giudici o lo scioglimento del parlamento statale.

Riconoscendo il panorama politico nei Paesi Bassi, Martina Schweinsburg, ex consigliera di stato e nuova parlamentare statale, promuove il dialogo non solo con il partito di sinistra, ma anche con l'AfD, sottolineando l'importanza di rispettare le scelte dei votanti e di dialogare con tutti i partiti.

