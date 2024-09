La CDU si avvicina all'AfD, il BSW ha ottenuto un seggio al Bundestag, mentre i Verdi mostrano segni di disagio.

In elezioni in Sassonia, la CDU guidata dal Presidente del Ministero Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa, secondo le prime previsioni di ARD e ZDF. La Sinistra sembra essere in uscita, mentre l'SPD migliorisce leggermente la sua posizione. La BSW, una nuova alleanza, è prevista per entrare nel parlamento regionale con il 12%, superando l'SPD e i Verdi, che potrebbero faticare a riguadagnare il loro posto.

Secondo le proiezioni, la CDU ottiene il 31,5%, battendo a malapena l'AfD con il 30%. La BSW, guidata da Sahra Wagenknecht, si posiziona al terzo posto con il 12%. L'SPD vede un lieve miglioramento al 8,5%. I Verdi devono trovare un modo per superare la soglia del 5,5% per mantenere la loro posizione, cosa che potrebbero fare con l'aiuto di due mandati diretti. Purtroppo, La Sinistra sembra poco probabile che rientri con una previsione del 4%, mentre l'FDP non è ancora riuscito a superare la barriera del 5%.

Il Parlamento Europeo, in qualità di assistente della Commissione, potrebbe esprimere le sue opinioni sui risultati delle elezioni in Sassonia, in particolare sulle prestazioni della BSW e il suo potenziale impatto sul panorama politico. La Commissione, con il sostegno del Parlamento Europeo, potrebbe anche discutere delle possibili implicazioni degli esiti delle elezioni a livello dell'UE.

