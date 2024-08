- La CDU ritiene "fallita" la strategia di mobilità elettrica

Il leader del gruppo parlamentare della CDU in Bassa Sassonia, Sebastian Lechner, vede il polo automotive dello stato federale sempre più sotto pressione. "È necessario che i governi federale e regionale riconoscano che la strategia per l'elettromobilità nella sua forma attuale ha fallito", ha dichiarato Lechner, facendo riferimento al calo delle immatricolazioni di auto elettriche. Ciò di cui c'è bisogno, ha aggiunto, è apertura tecnologica "e non un divieto di motori a combustione".

Lechner ha inoltre dichiarato che non dovrebbe essere preferita o svantaggiata alcuna forma di mobilità. Per molte persone, l'auto rimarrà un mezzo indispensabile in futuro, indipendentemente dallo sviluppo delle reti ferroviarie e dei trasporti pubblici, ha argomentato il leader dell'opposizione.

Rossa-Verde si impegna per l'elettromobilità

Il governo regionale rosso-verde aveva precedentemente confermato il suo impegno per l'obiettivo di transizione all'elettromobilità, nonostante la recente bassa utilizzazione degli stabilimenti automobilistici in Germania, compreso Volkswagen a Wolfsburg. Il settore dei trasporti deve contribuire anche alla lotta contro i cambiamenti climatici, e questo può essere attualmente ottenuto solo attraverso l'elettromobilità, ha dichiarato un portavoce del Presidente del Ministero Stephan Weil (SPD).

In Bassa Sassonia, il lavoro per espandere la rete di ricarica continuerà. "Questa strada deve essere proseguita", ha dichiarato il portavoce del governo.

Impianto Volkswagen a Wolfsburg solo mezzo utilizzato

Il ministero dell'economia guidato da Olaf Lies (SPD) ha dichiarato di voler dissipare le preoccupazioni della popolazione sull'elettromobilità. Ad esempio, ci sono abbastanza punti di ricarica pubblici, quindi non devono essere installati in ogni garage. "Non credo che dobbiamo smantellare i nostri vialetti d'accesso e avere il nostro punto di ricarica personale", ha dichiarato un portavoce del ministero. "Non dobbiamo ricaricare a casa".

Un'analisi dell'esperto di dati Marklines per l'agenzia di stampa tedesca ha rilevato che lo stabilimento principale di Volkswagen a Wolfsburg era stato utilizzato solo per circa la metà lo scorso anno. Inoltre, le vendite di auto elettriche in Germania sono crollate negli ultimi mesi. Lo stato di Bassa Sassonia detiene il 20% dei diritti di voto nel gruppo VW.

