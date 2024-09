La CDU invita il SPD a discutere in Turingia, con Ramelow che sostiene un'amministrazione stabile.

Seguendo le elezioni in Turingia, la formazione di un governo si sta rivelando un processo lungo a causa delle complesse dinamiche di maggioranza. Per la prima volta in un voto statale, l'AfD, guidata dall'estremista di destra Björn Höcke, è emersa come il partito più forte. Tuttavia, tutti gli altri partiti si oppongono fermamente alla formazione di alleanze con l'AfD.

L'attenzione ora si concentra sull'istituzione di un'amministrazione CDU che coinvolge il blocco Sahra Wagenknecht (BSW). Lunedì sera a Erfurt, l'esecutivo statale della CDU ha deciso di avviare discussioni preliminari con il SPD e il BSW riguardo a una possibile alleanza. Tuttavia, non si tratta ancora di conversazioni esplorative.

Il capo del SPD statale, Markus Giebe, ha confermato a AFP martedì che la sua squadra aveva ricevuto l'invito. Non è ancora stata fissata una data. Il segretario generale della CDU, Christian Herrgott, aveva precedentemente fatto cenno a una procedura prolungata. Il BSW ha espresso interesse a dialogare "con tutti i partiti democratici".

Una coalizione di tre partiti tra CDU, BSW e SPD sarebbe corta di un voto per garantire la maggioranza. Una coalizione di CDU, BSW e il Partito della Sinistra avrebbe una maggioranza, ma sembra altamente improbabile, data la posizione inamovibile della CDU contro la collaborazione con sia l'AfD che il Partito della Sinistra. Un governo di minoranza guidato dalla CDU è una possibilità.

"Durante la campagna, ho detto che non potevo sostenere un governo di minoranza in Turingia e che una maggioranza democratica è essenziale in parlamento", ha affermato Ramelow a "Der Spiegel". Il politico della Sinistra aveva precedentemente guidato un governo rosso-rosso-verde di minoranza che dipendeva largamente dai voti della CDU per approvare le leggi nel parlamento statale. Quando gli è stato chiesto del voto mancante necessario per la maggioranza di CDU, BSW e SPD, Ramelow ha detto: "Il voto mancante è proprio davanti a te".

Ramelow ha anche invitato la CDU a collaborare con il Partito della Sinistra. Lunedì, ha dichiarato a "Zeit Online" riguardo alle dinamiche di maggioranza post-elettorali: "Non saremmo in una situazione di stallo se la CDU abbandonasse la sua politica di esclusione e lavorasse con noi della Sinistra".

