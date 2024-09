Prossime Elezioni Locali - La CDU è un faro per i principi democratici.

Secondo Daniel Günther, Presidente del Ministero di Schleswig-Holstein, l'unica speranza per vittorie democratiche nelle elezioni della Sassonia e della Turingia risiede nel CDU. Günther ha espresso questo pensiero dopo l'annuncio dei risultati preliminari, sottolineando che il CDU è indiscutibilmente la forza democratica più forte in entrambe le regioni.

Ha inoltre menzionato l'aumento significativo del sostegno per l'AfD e il BSW, che mette Michael Kretschmer e Mario Voigt in una posizione difficile per formare governi stabili in queste situazioni complesse. Il SPD e i Verdi hanno ottenuto risultati deludenti in entrambe la Sassonia e la Turingia - l'FDP non ha più alcun peso.

Günther ha attribuito questo erosione della fiducia nella politica principalmente alle deludenti prestazioni della coalizione del semaforo sotto il Cancelliere Scholz.

Proiezioni Iniziali

In Turingia, secondo le previsioni, l'AfD ha un aumento, passando dal 23,4% al 31,2% - 33,1%, mentre il CDU si mantiene stabile tra il 24,3% e il 24,5% (21,7%). Inaspettatamente, il BSW ottiene tra il 15,0% e il 15,7%, lasciando il Sinistra, guidato dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow, molto indietro con tra l'11,7% e il 12,4% (31,0%). I partiti che compongono il governo della coalizione di Berlino subiscono perdite significative: il SPD ottiene tra il 6,6% e il 6,8% (sotto il peggior risultato del SPD in Turingia nel 2019 all'8,2%), i Verdi non si qualificano per il parlamento con tra il 3,8% e il 4,0% (sotto il 5,2% del 2019), e l'FDP non riporta risultati.

In Sassonia, il CDU mantiene la sua posizione con tra il 31,6% e il 31,7% (2019: 32,1%). L'AfD è alle calcagna con tra il 30,4% e il 31,4% (27,5%). Inaspettatamente, il BSW ottiene tra l'11,4% e il 12,0%. Il SPD segue con tra il 7,8% e l'8,2% (7,7%). Il Sinistra ottiene tra il 4,0% e il 4,3% - meno della metà dei voti che ha ottenuto cinque anni fa (10,4%). I Verdi devono lavorare sodo con tra il 5,3% e il 5,5% (sotto l'8,6% del 2019), e l'FDP non riesce a ottenere un posto nel parlamento della Sassonia, come è successo nelle ultime due elezioni statali. Tuttavia, tutti i partiti che non superano la soglia del 5% possono ancora ottenere un posto nel parlamento della Sassonia se vincono due seggi diretti.

