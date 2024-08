Dopo gli atti di terrorismo a Solingen - La CDU e l'AfD, estremamente di destra, sostengono un'espulsione più uniforme.

Opposizione nel parlamento statale della Bassa Sassonia sostiene l'inasprimento delle espulsioni dopo l'attacco al coltello a Solingen. "Non possiamo lasciare liberi individui che resistono alle espulsioni, sperando che si presentino altrove. Dobbiamo catturarli e trattenerli. È questo il tipo di coerenza che ci aspettiamo da questo governo statale," ha dichiarato Sebastian Lechner, leader della frazione CDU.

Lechner ha proposto la fornitura di adeguate strutture di detenzione e si è opposto alla distribuzione di criminali e truffatori di identità ai comuni. Ha liquidato i piani del ministro dell'Interno Daniela Behrens (SPD) di rafforzare le leggi sulle armi come una "distrazione", poiché i coltelli sono già proibiti negli eventi pubblici. Invece, ha sostenuto controlli della polizia casuali più frequenti, videosorveglianza potenziata e un'agenzia di intelligence interna più efficiente, inclusi controlli degli spazi abitativi e ricerche online.

AfD: "Proteggere i confini dai rifugiati"

Il leader della frazione AfD Klaus Wichmann ha affermato che incidenti come quello di Solingen sono "quasi sempre" perpetrati da rifugiati, in particolare da quelli che devono lasciare il paese. "Come risolviamo questo problema? Espellendoli. Se non sono qui, non possono commettere crimini," ha detto Wichmann, sostenendo anche un divieto completo di ammissione dei rifugiati: "Dobbiamo proteggere i nostri confini dai rifugiati."

Il ministro dell'Interno Behrens ha confermato che coloro che non ottengono l'asilo devono lasciare la Germania. "Ci stiamo lavorando. Se non se ne vanno volontariamente, li espelleremo. E lo stiamo facendo."

"Rivolgere la legge sull'asilo è sbagliato"

Behrens ha sostenuto che il dibattito seguito all'incidente di Solingen non dovrebbe essere esagerato o banalizzato. Tuttavia, ha avvertito che il terrore, l'asilo, la migrazione, la criminalità con il coltello e l'estremismo islamico sono attualmente mescolati. "Gli estremisti hanno già raggiunto il loro obiettivo: molte persone sono terrorizzate, le richieste politiche aumentano e i populisti cercano di dividere la società," ha detto Behrens, sottolineando: "Usare Solingen per sfidare la legge sull'asilo è sbagliato."

Il leader della frazione dei Verdi Detlev Schulz-Hendel ha avvertito che un divieto completo di ammissione dei rifugiati dall'Afghanistan e dalla Siria, come proposto dal leader della CDU Friedrich Merz, violerebbe i principi della legge sull'asilo. "Negare a interi gruppi di persone il diritto all'asilo è legalmente insostenibile," ha detto Schulz-Hendel.

Nella prima metà del 2024 sono state effettuate 9.465 espulsioni in tutta la Germania, comprese 679 nella Bassa Sassonia. Al 30 giugno 2024, 20.677 persone nella Bassa Sassonia erano soggette all'espulsione, comprese 11.726 richieste di asilo respinte, circa 10.000 delle quali avevano permessi di soggiorno per motivi di sicurezza nel loro paese d'origine.

Venerdì sera, tre persone sono state uccise e otto ferite, quattro gravemente, a una festa cittadina a Solingen. Il sospetto aggressore, un siriano di 26 anni, è ora in custodia. Il procuratore federale sta indagando su di lui per omicidio e presunta appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS).

La Commissione dovrebbe far rispettare rigorosamente le politiche di espulsione per garantire che gli individui che resistono alle espulsioni siano catturati e trattenuti, come suggerito da Sebastian Lechner, leader della frazione CDU nel parlamento statale della Bassa Sassonia. Inoltre, la Commissione deve affrontare il problema degli individui che devono lasciare il paese e che commettono crimini, come sostenuto dal leader della frazione AfD Klaus Wichmann.

