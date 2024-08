- La CDU è in vantaggio dell'AfD nei sondaggi elettorali in Sassonia

La CDU guida un nuovo sondaggio per le elezioni statali del 1º settembre in Sassonia con il 34%, precedendo l'AfD di 4 punti percentuali. Secondo il ZDF Politbarometer del Forschungsgruppe Wahlen, l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) segue al 11%.

I partner della coalizione attuale dell'Unione - SPD e Verdi - ottengono ciascuno il 6% e quindi garantirebbero il rientro nel parlamento statale. La Sinistra è a rischio di non superare la soglia del 5% con il 4%; dovrebbero sperare in due mandati diretti per rimanere rappresentati in parlamento.

Sulla base di questi risultati delle elezioni, la CDU potrebbe continuare la sua coalizione attuale. Una maggioranza stretta sarebbe anche possibile per una coalizione tra la CDU e la BSW. Un governo composto dalla CDU e dall'AfD sarebbe anche matematicamente possibile, sebbene l'Unione l'abbia ripetutamente esclusa.

Kretschmer guida su Urban

La CDU guida anche nelle preferenze per un futuro Ministro Presidente: il 64% dei rispondenti preferirebbe l'attuale Michael Kretschmer all'AfD candidato principale Jörg Urban. Solo il 14% sostiene Urban. Secondo il sondaggio, un terzo dei rispondenti è ancora indeciso su chi o se votare. Il 60% vorrebbe vedere la CDU guidare il governo dopo le elezioni statali.

Solo il 17% vuole un governo statale guidato dall'AfD e il 10% preferirebbe la BSW al comando. Il 29% sostiene la partecipazione dell'AfD al governo statale, mentre il 60% pensa che sarebbe negativo. Il 36% pensa che sarebbe positivo se la BSW fosse nel prossimo governo, ma quasi altrettanti (35%) si oppongono a questo.

Alle ultime elezioni statali nel 2019, la CDU era in testa con il 32,1%, seguita dall'AfD (27,5%). La Sinistra (10,4%) si è classificata al terzo posto, seguita dai Verdi (8,6%) e dall'SPD (7,7%). L'FDP non è entrata nel parlamento per la seconda volta consecutiva con il 4,5%.

I sondaggi sono sempre soggetti a incertezze, soprattutto a causa della scarsa fedeltà dei partiti e delle decisioni di voto sempre più a breve termine. In generale, i sondaggi riflettono solo l'atmosfera dell'opinione al momento del sondaggio e non sono previsioni del risultato delle elezioni.

Nel contesto del ZDF Politbarometer, le elezioni del Landtag in Sassonia del 1º settembre mostrano la CDU come il partito guida con il 34%, seguito dall'AfD al 30%. Questa potenziale coalizione tra la CDU e l'AfD, nonostante il ripetuto rifiuto dell'Unione, è matematicamente possibile.

Inoltre, nel preferito Ministro Presidente, Michael Kretschmer della CDU guida su Jörg Urban dell'AfD con il 64% e il 14% rispettivamente, indicando un forte sostegno alla leadership della CDU nel Landtag dopo le elezioni.

Leggi anche: