- La CDU deve trovare una soluzione.

Dopo lo stallo causato dalle recenti elezioni statali, il leader dello SPD Georg Maier, candidato in testa, attribuisce alla CDU la responsabilità di creare un governo stabile. Lo ha dichiarato a Berlino il giorno successivo alle elezioni, commentando: "La palla ora è nella loro court e devono trovare una soluzione". In quanto partito democratico più potente, hanno l'autorità per governare e dovrebbero proporre soluzioni praticabili. "Presteremo attenzione e prima dovremo discutere nei nostri organi interni", ha aggiunto Maier. Secondo lui, dopo un risultato elettorale del sei percento, lo SPD non è il partito guida.

Il risultato delle elezioni in Turingia non ha portato alla maggioranza per il governo statale proposto, composto da CDU, SPD e la nuova Alleanza Sahra Wagenknecht. Insieme, comandano 44 seggi nel parlamento statale, su un totale di 88. Il requisito minimo per la maggioranza è di 45 seggi.

L'AfD, considerata un gruppo estremista di destra sicuro dal ufficio per la protezione costituzionale della Turingia, è emersa come il partito più forte. Tuttavia, tutti gli altri partiti hanno escluso ogni collaborazione con loro.

Il risultato delle elezioni in Turingia non fornisce una maggioranza per il governo statale proposto, rendendo necessario l'impegno di tutti i partiti principali. Dopo lo stallo, Maier riconosce che la CDU ha la responsabilità di proporre soluzioni praticabili per un governo stabile.

