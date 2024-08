Accusa contro il candidato principale - La CDU della Turingia non vede alcun plagio nella tesi di dottorato di Voigt

La CDU nella Turingia respinge le accuse che il suo presidente di partito e candidato principale per le elezioni statali, Mario Voigt, abbia plagiato nella sua tesi di dottorato. La promozione di Voigt è stata creata nella migliore conoscenza e coscienza, ha dichiarato il segretario generale, Christian Herrgott, in risposta a una richiesta. Ha anche sottolineato che una revisione precedente della tesi del 2008 sulle campagne elettorali presidenziali degli Stati Uniti non aveva rilevato alcuna indicazione di violazioni dei principi della buona pratica scientifica.

Voigt vuole diventare Presidente del Ministero

Nella Turingia, un nuovo parlamento statale sarà eletto il 1° settembre e Voigt vuole entrare nella cancelleria di stato come Presidente del Ministero. Con il suo CDU, il 47enne è attualmente in pole position around 21-23 percent nei sondaggi più recenti - dietro l'AfD, che è around 30 percent.

Herrgott non vede alcuna coincidenza nella pubblicazione delle accuse contro Voigt pochi giorni prima delle elezioni: "Non ci sorprende affatto che tali accuse, già smentite in passato, vengano sollevate contro Mario Voigt pochi giorni prima delle elezioni più importanti nella storia dello Stato libero della Turingia. È ovviamente una questione di diffamazione", ha dichiarato.

In precedenza, ilcommunication scientist austriaco Stefan Weber, noto come cacciatore di plagio, aveva informato l'Università Tecnica di Chemnitz via email di aver trovato 46 plagio nella tesi di Voigt. L'Università Tecnica di Chemnitz non ha ancora commentato in merito.

Cacciatore di plagio anche su commissione

Weber ha dichiarato all'agenzia di stampa dpa di considerare "non solo normale, ma addirittura importante che qualcuno esamini le biografie e le dichiarazioni scritte dei candidati durante una campagna elettorale". Secondo le sue dichiarazioni, egli accetta anche lavori commissionati. "In tal caso, si applica la riservatezza dell'incarico", ha scritto nella sua risposta. È anche legalmente obbligato a farlo - in termini di diritto commerciale, è un detective. Tuttavia, ci sono anche indagini che vengono condotte sulla base di una segnalazione anonima tramite un modulo sul suo sito web o per interesse personale, ha scritto.

Critica all'approccio

Herrgott ha criticato la revisione della tesi. "Se si fosse trattato di chiarire i fatti, si sarebbe esclusivamente rivolti all'Università Tecnica di Chemnitz responsabile e non ai media", ha spiegato. Non si tratta di migliorare la scienza, "altrimenti a Mario Voigt sarebbe stata data l'opportunità di revisione e dichiarazione".

Per il suo lavoro di ricerca, Voigt ha lavorato anche negli Stati Uniti. All'Università Quadriga di Berlino, è professore di Trasformazione digitale e politica. Voigt ha scritto la sua tesi di dottorato sotto il politologo di Chemnitz Eckhard Jesse, noto per la sua immagine controversa della caviglia per l'estremismo di sinistra e di destra.

Leggi anche: