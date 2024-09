- La CDU della Turingia cerca di dialogare con BSW e SPD, ma non è prevista alcuna votazione.

La CDU in Turingia ha avviato dialoghi con l'alleanza guidata da Sahra Wagenknecht e l'SPD. Il segretario generale della CDU in Turingia, Christian Herrgott, ha rivelato che il comitato esecutivo statale ha dato a lui e al leader della CDU, Mario Voigt, il permesso di condurre questi colloqui. È importante notare che questi non sono ancora trattative di coalizione o esplorative a tutti gli effetti. La decisione del comitato esecutivo statale è stata coerente e unanime.

Nessuna alleanza con l'AfD

Herrgott ha anche chiarito che la loro risoluzione di incompatibilità riguardo all'AfD rimane valida. "Questo è chiaro: non ci alleeremo con l'AfD. L'abbiamo riconosciuto prima delle elezioni e vale ancora dopo. Lo stesso vale per una coalizione con la Sinistra", ha affermato Herrgott. Ha sottolineato che hanno appena iniziato un "processo lungo, lungo e approfondito".

In precedenza, il presidente federale della CDU, Friedrich Merz, aveva ribadito che la risoluzione di incompatibilità riguardante l'AfD e la Sinistra rimane valida, lasciando la decisione su come gestirla alle associazioni statali della Sassonia e della Turingia.

Turingia: l'impasse post-elettorale

La CDU si è classificata al secondo posto nelle elezioni statali, dietro l'AfD guidata dall'estremista di destra Björn Höcke. Tuttavia, il panorama politico post-elettorale è complesso. Le opzioni di coalizione precedentemente suggerite, come CDU, BSW e SPD, non formeranno una maggioranza di seggi nel nuovo parlamento statale di Erfurt con soli 44 seggi. Inoltre, l'opposizione potenziale dell'AfD e della Sinistra detiene anch'essa 44 seggi, portando a un'impasse o a uno stallo.

Il comitato esecutivo statale della CDU ha anche affrontato questioni di personale: hanno votato all'unanimità per far ricandidare Voigt come leader del gruppo parlamentare. Il deputato Andreas Bühl è stato scelto per candidarsi alla posizione di responsabile degli affari parlamentari.

