- La CDU/CSU cerca candidato per il ruolo di cancelliere: Söder aumenta il margine di Merz

La prossima (programmata) elezione federale è ancora lontana, e quindi l'Unione non ha ancora deciso chi invierà nella corsa come loro candidato cancelliere. Se fosse per la popolazione, non sarebbe il leader della CDU Friedrich Merz. Secondo l'ultima tendenza tedesca, egli è attualmente solo al terzo posto nel cuore dei tedeschi - dietro il Presidente del Consiglio della Baviera Markus Söder e il capo del governo del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst.

27 percento vede il leader della CDU come un buon candidato

Secondo l'indagine di Infratest dimap, Söder sarebbe un buon candidato cancelliere dal punto di vista del 38 percento di coloro che sono stati intervistati. Si tratta di quattro punti percentuali in più rispetto alla fine di maggio. Wüst segue a 36 percento (più 2), mentre il presidente della CDU Friedrich Merz ottiene solo il 27 percento. Secondo l'opinione dei sostenitori dell'Unione, Söder è addirittura più avanti di Merz e Wüst (entrambi 47 percento).

L'elezione federale successiva è prevista per il 28 settembre 2025. Merz e Söder hanno concordato di prendere una decisione congiunta sulla candidatura a cancelliere in autunno. Il presidente della CDU, che è anche il leader dell'opposizione nel Bundestag, è considerato il favorito chiaro, anche agli occhi di Söder. Prima dell'ultima elezione federale, le ambizioni di cancelliere di Söder avevano indebolito l'Unione.

SPD stagnante al 15 percento

Nelle rilevazioni, la CDU/CSU è attualmente la forza più forte. Secondo Infratest dimap, CDU e CSU hanno il 32 percento, un punto percentuale in più rispetto all'inizio di luglio. L'AfD raggiunge il 16 percento (meno 1), l'SPD intorno al Cancelliere federale Olaf Scholz il 15 percento (più 1). I Verdi perdono un punto percentuale e sono attualmente al loro valore più basso nella tendenza tedesca dal aprile 2018, al 12 percento.

L'alleanza di Sahra Wagenknecht arriva al 9 percento (più 1), il FDP deve tremare con il 5 percento di approvazione per rientrare nel Bundestag. Attualmente, l'11 percento (-1) cade su tutti gli altri partiti - compresi i Left.

I sondaggi non sono previsioni

I sondaggi sono sempre soggetti a incertezze e riflettono solo il clima di opinione al momento del sondaggio. Non sono previsioni del risultato elettorale.

