- La CDU considera le elezioni del Brandeburgo come una prova decisiva per la coalizione dei semafori

La CDU ha etichettato le elezioni dello stato del Brandeburgo come un momento cruciale per il governo della coalizione federale. Secondo Merz, leader della CDU, se la partecipazione degli elettori sarà sufficiente, "il 24, il giorno successivo, la residenza della coalizione brucerà su tutti e tre i piani". Il leader della CDU ha inoltre dichiarato: "E con questo, il regno della coalizione giungerà al termine".

Merz ha implicato che la coalizione è vicina alla fine. Ha dichiarato: "La coalizione è stata spenta e basta". La domanda cruciale sarebbe risposta dopo le elezioni dello stato del Brandeburgo: "Proseguiranno per un altro anno? O il risultato delle elezioni nel Brandeburgo li costringerà a riconoscere la loro fine", ha detto Merz.

Michael Kretschmer, Presidente della CDU della Sassonia, ha espresso sentimenti simili. Ha disprezzato l'attuale atmosfera politica a Berlino, dicendo: "Sta diventando noioso". Se non ci saranno cambiamenti, "questo non finirà bene", ha avvertito Kretschmer. La coalizione non capisce e l'SPD parla del "miglior cancelliere SPD". Pertanto, è necessario un forte messaggio dal Brandeburgo, secondo Kretschmer.

Mario Voigt, leader della CDU della Turingia, si è unito al coro di addio della coalizione durante l'evento della campagna del Brandeburgo. Voigt ha dichiarato che diverse comunità nel Brandeburgo sono più sensibili di quelle che governano a Berlino. Le persone sono frustrate perché si sentono governate da individui che non sono in grado di gestire la loro vita personale ma pretendono di essere esperti in altri settori. Voigt ha previsto che la coalizione non sarebbe stata in grado di uscire da questa situazione il 22 settembre. Ha concluso: "Basta così. La coalizione deve essere spenta".

Jan Redmann, candidato principale della CDU per le elezioni dello stato del Brandeburgo, ha parlato di una "missione" per "spegnere la coalizione e riaccendere la ragione" durante le elezioni del 22 settembre. Redmann ha riconosciuto i segnali dalla Turingia e dalla Sassonia e ha promesso che il segnale da Potsdam non sarebbe stato ignorato a Berlino.

Tutti e tre i partiti della coalizione, SPD, Verdi e FDP, hanno lottato nelle elezioni svolte domenica. I Democratici Liberali hanno ottenuto valutazioni

