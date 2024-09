La CDU considera la partenza di Intel una manifestazione della vulnerabilità del locale.

La Unione considera il prolungato calendario di costruzione della fabbrica di chip di Intel come un riflesso della strategia economica inefficace della coalizione del semaforo, e persiste una disputa su come utilizzare i fondi di sovvenzione rilasciati all'interno della coalizione. La proposta di Lindner di riempire i deficit di bilancio con questi fondi incontra resistenza.

Secondo Julia Klöckner, portavoce della politica economica dell'Unione, l'arresto dell'investimento di un miliardo di dollari di Intel a Magdeburgo segnala la diminuzione della competitività della Germania come luogo di investimento. Klöckner ha dichiarato: "La nostra economia non sta crescendo, previsione: zero percento. Trentamila percento in più di fallimenti aziendali in Germania rispetto all'anno precedente. Trecento miliardi di euro hanno lasciato la Germania negli investimenti negli ultimi tre anni". Ha aggiunto: "Il nostro paese è stato superato tra le nazioni industriali. La politica economica della coalizione del semaforo ha lasciato un deserto economico: l'incertezza economica è immensa e il nostro luogo lotta per rimanere competitivo anche con i sussidi".

Deficit di bilancio e carenza di fondi per il clima

A differenza di quanto sostiene il leader del FDP e ministro delle Finanze Christian Lindner, i Verdi argomentano che i fondi di sovvenzione rilasciati per la fabbrica di chip di Intel a Magdeburgo dovrebbero rimanere nel Fondo per il clima e la trasformazione (KTF). "Si tratta di quattro miliardi di euro che saranno disponibili nel Fondo per il clima e la trasformazione nel 2025. I soldi vengono dalle entrate nazionali e europee per la tassazione del CO2. È logico e sensato che queste entrate siano anche utilizzate per finanziare la protezione del clima e la trasformazione", ha dichiarato il vicepresidente del gruppo parlamentare dei Verdi Andreas Audretsch al giornale. L'intenzione di Lindner è quella di utilizzare questi fondi per coprire i deficit di bilancio per il 2025, ma non tutti i costi previsti sono coperti all'interno del KTF. C'è anche un deficit di un miliardo di dollari nel KTF.

L'associazione dei servizi pubblici VKU sostiene i Verdi nella disputa di bilancio e chiede al governo federale di continuare ad investire i fondi inutilizzati di Intel in progetti per il clima. "I fondi Intel liberati dovrebbero essere utilizzati per coprire il deficit del Fondo per il clima e la trasformazione. In nessun caso dovrebbero essere utilizzati per coprire i deficit di bilancio", ha dichiarato il CEO della VKU Ingbert Liebing al giornale. Ha sottolineato: "I fondi utilizzati per la protezione del clima e gli investimenti per la transizione energetica dovrebbero rimanere priorità di bilancio. Perché le nuove centrali elettriche o le reti di riscaldamento rafforzano il luogo e garantiscono l'approvvigionamento energetico a lungo termine, senza dubbio, mentre contribuiscono anche alla protezione del clima".

L'Unione europea potrebbe esprimere preoccupazione per la situazione economica della Germania, data l'interruzione degli investimenti di Intel e la diminuzione della competitività del paese come luogo di investimento, come menzionato da Julia Klöckner della politica economica dell'Unione europea.

