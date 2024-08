- La cattedrale di Speyer è stata ristrutturata per sei anni

La Cattedrale di Speyer è in fase di montaggio di impalcature per un progetto di rinnovamento di sei anni, iniziato il 2 settembre con la torre sud-est. La capitolare della città palatina ha confermato questa notizia. I visitatori e i fotografi dovrebbero prepararsi a eventuali restrizioni, ma il capo maestro della cattedrale, Hedwig Drabik, è felice che i lavori di ristrutturazione siano finalmente iniziati. La capitolare ha ritenuto necessario affrontare immediatamente le pietre allentate e il malta crumbling su entrambe le torri est.

La pianificazione per questo importante progetto di ristrutturazione di questo gioiello architettonico romanico è iniziata nel 2021. Nel 2023, verrà avviato il restauro della facciata della torre sud-est, seguita dalla torre nord-est nello stesso anno. Il progetto comporta l'ottimizzazione delle superfici in pietra naturale, della guglia della torre e del sistema di drenaggio dell'acqua. L'obiettivo è completare il rinnovamento delle torri est per il 2030.

Sarà costruito un ponte che collega le torri.

A causa della struttura storica e dell'altezza delle torri, è necessario prestare particolare attenzione, come sottolineato dalla capitolare. Sono in programma piani per costruire un ponte che colleghi le torri est (fino a 71 metri di altezza) per agevolare la manutenzione futura della torre nord-est.

Le valutazioni dei danni preliminari sono state effettuate nel ottobre 2021. Le misurazioni della facciata servono come base per il restauro. Le misurazioni ultrasuoni e le vibrazioni aiutano a valutare la stabilità della struttura. Verranno effettuate valutazioni separate per i soffitti gravemente danneggiati del 1931.

Le torri sono state costruite durante l'era romanica, completate alla fine del 11 ° secolo. Tuttavia, il successo del progetto di ristrutturazione dipende dal finanziamento, con la Fondazione Europea della Cattedrale di Speyer che fornisce 20.000 euro. Il finanziamento aggiuntivo proviene da campagne di donazioni e progetti fotografici. Lo stato contribuisce al 40% dei costi totali, ma è necessario un finanziamento urgente. La capitolare sta attivamente cercando ulteriori finanziamenti.

Il costo stimato della prima fase di costruzione è di €1.2 milioni. Non è ancora stata determinata una stima dei costi totali per entrambe le torri, in attesa dei risultati delle indagini statiche.

