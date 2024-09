La catena di ristoranti Olive Garden collabora con il servizio di trasporto Uber per i servizi di consegna di cibo.

Darden Restaurants, la società madre di Olive Garden, ha annunciato giovedì una "partnership unica e pluriennale" con Uber, che inizierà più tardi quest'anno in alcuni punti vendita Olive Garden, con la possibilità di espansione a livello nazionale in oltre 900 locali entro maggio 2023, se la fase di prova si rivelerà positiva.

Attualmente, Olive Garden offre il servizio di consegna tramite il proprio sito web e l'app, gestito dal personale del ristorante. Tuttavia, questo servizio passerà a Uber Eats. Nonostante il cambiamento, Olive Garden non sarà accessibile sull'app Uber Eats e gli ordini potranno essere effettuati solo attraverso le piattaforme digitali di Olive Garden.

In una nota stampa, il CEO di Darden Rick Cardenas ha dichiarato: "I nostri ospiti hanno richiesto opzioni di consegna a domicilio e hanno dimostrato la loro disponibilità a pagare per il comfort". Ha inoltre aggiunto che Uber era il loro partner preferito grazie ai dati e alle informazioni che poteva fornire senza compromettere il loro "vantaggio competitivo e modello di business lineare".

In precedenza, Darden era stato riluttante a collaborare con servizi come Uber e DoorDash, citando la condivisione dei ricavi e gli standard di consegna come preoccupazioni. Anche durante il picco della pandemia, Olive Garden aveva scelto di non utilizzare questi servizi, sebbene avessero giovato ai loro concorrenti.

Le azioni di Darden (DRI) sono aumentate di oltre il 9% dopo mercato a seguito di questa partnership, il che potrebbe alleviare la pressione di un trimestre difficile per Olive Garden, che ha registrato una diminuzione del 2,9% delle vendite negli stessi punti vendita per il periodo in questione.

Da quando è scoppiata la pandemia, diverse catene hanno aumentato significativamente i loro prezzi - in parte a causa dei costi aumentati e in parte per la mancanza di obiezioni dei clienti. Tuttavia, di recente, i clienti hanno mostrato segni di resistenza, spingendo i ristoranti a introdurre sconti temporanei sui prezzi del menu aumentati.

A differenza dei suoi concorrenti, Olive Garden ha mantenuto un approccio limitato agli sconti. Invece, la sua strategia ha comportato il rinvio degli aumenti di prezzo il più a lungo possibile e la reintroduzione di promozioni come l'offerta di pasta illimitata di quest'anno per migliorare le sue prestazioni finanziarie.

Darden ha confermato le previsioni per l'anno intero e ha segnalato miglioramenti nelle vendite nella sua gamma di marchi, che comprende anche Yard House, Ruth Chris e Longhorn Steakhouse.

