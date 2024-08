La catena di fast food BurgerFi sta affrontando sfide significative e potrebbe cessare le sue attività.

BurgerFi si trova in una situazione finanziaria difficile che sottolinea le sfide che alcune catene di fast food hanno affrontato di recente, poiché i clienti si stanno stancando dei prezzi elevati e optano per mangiare a casa o cercare opzioni più economiche quando mangiano fuori. Stabilimenti come McDonald's, Starbucks, Burger King e Wendy's hanno segnalato una diminuzione del traffico dei clienti e delle vendite totali, portando all'introduzione di menu economici per attirare i clienti. In una situazione simile, Mod Pizza sta lottando contro il fallimento, mentre Red Lobster ha recentemente presentato istanza di fallimento.

Secondo un documento presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC), se BurgerFi non riuscisse a ottenere l'aiuto finanziario dal suo creditore principale o a ottenere contanti da fonti esterne o vendendo i propri beni, potrebbe essere costretta a presentare istanza di fallimento ai sensi delle leggi applicabili.

Secondo l'accordo di credito, il creditore principale di BurgerFi ha il diritto di dichiarare il debito immediatamente esigibile in qualsiasi momento. Se ciò accadesse, BurgerFi non sarebbe in grado di ripagare il prestito, il che potrebbe portare al sequestro e alla confisca dei beni di BurgerFi da parte del creditore.

BurgerFi è la società che gestisce BurgerFi e Anthony's Coal Fired Pizza. A causa del deficit finanziario, la società non è sicura di poter mantenere i suoi 60 punti vendita di pizza e i 102 ristoranti di hamburger.

CNN ha contattato BurgerFi per un commento, ma non ha ancora risposto.

Le chiusure dei negozi sono principalmente responsabili del calo delle vendite, secondo la società. Inoltre, BurgerFi è stata colpita da un aumento dei prezzi delle ali di pollo e dei salari, che ha contribuito a un aumento delle spese operative.

Valutando le possibili azioni per affrontare le sfide di liquidità, BurgerFi ha annunciato a maggio di stare esplorando "alternative strategiche". Da allora, i suoi sforzi hanno incluso la ricerca di finanziamenti aggiuntivi, la vendita di beni o dell'intera società e la rivalutazione e la priorità di determinati obblighi rispetto ad altri, come menzionato nel documento presentato alla SEC.

L'8 agosto, BurgerFi ha concordato di ricevere 2,5 milioni di dollari in finanziamenti di emergenza da un creditore. Tuttavia, non c'è ancora alcuna garanzia che queste iniziative saranno sufficienti a coprire tutti i debiti in sospeso, ha dichiarato la società.

BurgerFi è diventata una società quotata in borsa nel 2020 e il suo titolo azionario è diminuito di quasi il 60% da allora. Il prezzo delle azioni è sceso del 9% e ha raggiunto solo 33 centesimi lunedì.

Nonostante la situazione finanziaria difficile, la direzione di BurgerFi sta attivamente esaminando i modi per aumentare la liquidità, come la ricerca di finanziamenti aggiuntivi o la considerazione della vendita di beni o dell'intera società. La lotta per mantenere la redditività nel settore del fast food, caratterizzata da prezzi elevati e preferenze dei consumatori in evoluzione, ha colpito molte

