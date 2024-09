La catena di fast food BurgerFi ha avviato la procedura di insolvenza del capitolo 11.

La catena di fast-food BurgerFi si unisce alla lista di imprese in difficoltà nel settore fast casual di quest'anno, insieme a marchi come Rubio’s, Buca di Peppo e persino il noto Red Lobster che ha presentato istanza di fallimento. Anche grandi player come McDonald’s, Starbucks, Burger King e Wendy’s non hanno presentato istanza di fallimento, ma hanno segnalato una diminuzione del traffico pedonale e delle vendite totali, con McDonald’s e Wendy’s che si affidano a offerte speciali per attirare i clienti.

BurgerFi ha recentemente richiesto la protezione dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, con tutte le sedi corporate che continuano a operare normalmente. Esenti dalla procedura fallimentare, i ristoranti di proprietà dei franchisee continueranno a fare affari come al solito, come dichiarato in un comunicato stampa.

Il fallimento spesso serve come mezzo per le imprese USA per ridurre le operazioni, eliminare i debiti e tagliare i costi. Un metodo popolare è il fallimento Chapter 11, che consente alle aziende di affrontare le difficoltà finanziarie attraverso la riorganizzazione.

Precedentemente attribuite ai chiusure dei negozi come principale motivo del calo delle vendite, BurgerFi ha citato anche l'inflazione come fattore. In particolare, l'aumento del prezzo delle ali di pollo e dei salari dei dipendenti ha portato a un aumento delle spese operative.

Con sede in Florida, BurgerFi è la società madre di Anthony’s Coal Fired Pizza con 51 pizzerie, oltre ai suoi 93 ristoranti di hamburger.

Questa sviluppo non è stato del tutto sorprendente, con BurgerFi che aveva avvertito in agosto che avrebbe potuto esaurire i fondi e richiedere la protezione del fallimento a breve termine. Al 14 agosto, la società aveva solo $4,4 milioni in contanti, prevedendo una perdita di $18,4 milioni per il trimestre chiuso il 1º luglio (ancora da pubblicare e senza commenti a CNN). Nello stesso trimestre dell'anno successivo, la catena ha segnalato una perdita di soli $6 milioni.

Come indicato nei documenti fallimentari presentati lo scorso mercoledì, BurgerFi stima che i suoi debiti si trovino nella fascia tra $100 milioni e $500 milioni, mentre i suoi attivi si trovano nella fascia tra $50 milioni e $100 milioni. In caso di mancanza di supporto finanziario da parte dei prestatori senior o dei fornitori esterni, BurgerFi aveva precedentemente dichiarato che avrebbe potuto ricorrere alla protezione del fallimento e vendere gli attivi.

In preparazione di ciò, la società ha assunto un chief restructuring officer.

In una dichiarazione, Jeremy Rosenthal, chief restructuring officer, ha spiegato che "Date le forti diminuzioni della spesa dei consumatori post-pandemiche e l'inflazione costante insieme ai crescenti costi del cibo e della manodopera, dobbiamo implementare un processo strutturato per stabilizzare l'azienda." Ha continuato "Siamo fiduciosi che questo processo ci permetterà di proteggere i nostri marchi, sostenere il nostro recupero operativo iniziato meno di un anno fa e di acquisire capitale aggiuntivo."

BurgerFi è diventata pubblica nel 2020, con le sue azioni che sono scese di oltre l'80% quest'anno, scambiando a 14 centesimi per azione a metà giornata di mercoledì dopo una diminuzione del 22%.

