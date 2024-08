La caserma di Colonia sigillata per possibile sabotaggio

A Colonia, il lockdown di una grande base aerea ha causato preoccupazione. I soldati sono stati apparentemente consigliati di non bere l'acqua del rubinetto, con sospetti di sabotaggio. Mentre le indagini sono in corso, è stato segnalato un incidente simile in un'altra base.

A causa dei sospetti di un atto di sabotaggio, una base delle Forze Armate Tedesche a Colonia è stata posta in lockdown. Un portavoce del Ministero della Difesa a Berlino ha confermato un rapporto corrispondente di "Der Spiegel". Secondo le Forze Armate Tedesche, c'è il sospetto che l'acqua potabile della base possa essere contaminata. Il livello di sicurezza è stato aumentato al punto di supporto NATO di Geilenkirchen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, come annunciato da un portavoce dell'alleanza transatlantica.

In entrambi i casi, sono state segnalate persone sospette. Inizialmente è stato riferito che il punto di supporto di Geilenkirchen era stato anch'esso posto in lockdown. Aerei da ricognizione AWACS sono stazionati lì. La base ha anche la propria stazione di pompaggio dell'acqua. Un uomo ha tentato di entrare nella base martedì sera, ma è stato impedito di farlo, ha detto un portavoce della NATO all'agenzia di stampa AFP. Il punto di supporto è stato quindi ispezionato di routine e la polizia ha avviato le indagini. Tuttavia, la NATO ha subsequently dato il via libera, dichiarando che il punto di supporto sta "funzionando a piena capacità".

Ulrich Fonrobert, portavoce del Landeskommando delle Forze Armate Tedesche nella Renania Settentrionale-Vestfalia, ha detto che l'incidente viene preso "molto seriamente". L'esercito sta collaborando strettamente con le autorità investigative, che includono la polizia, la polizia militare, il servizio di sicurezza militare e la sicurezza dello stato. La base delle Forze Armate Tedesche di Colonia-Wahn, situata direttamente all'aeroporto di Colonia-Bonn, ospita parti dell'ala di trasporto aereo del ministero della difesa, nonché quartier generali di comando più elevati e circa 4300 soldati e 1200 dipendenti civili.

Gli investigatori della base aerea di Colonia-Wahn stanno esaminando attività sospette in una centrale idrica, con sospetti di un reato contro le Forze Armate Tedesche. Un portavoce del Ministero della Difesa ha confermato che la base è stata chiusa per indagini a causa dei sospetti di un tentato o riuscito ingresso illegale. Hanno anche menzionato il sospetto di sabotaggio.

Campioni d'acqua vengono esaminati

Dopo aver segnalato un disturbo, è stato scoperto un buco nella recinzione e una persona sospetta è stata notata. Ciò ha inizialmente suscitato il sospetto non confermato che l'approvvigionamento idrico potesse essere stato sabotato. Sono stati prelevati campioni d'acqua per l'esame. Resta non confermato se i soldati si siano lamentati di nausea.

"ieri sera c'è stato un incidente alla base dietro di noi. Questo incidente ha portato alla chiusura della base da allora", ha detto il Oberstleutnant Fonrobert, parlando a nome delle Forze Armate Tedesche nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

La base aerea è stata chiusa per ore

Il Comando Territoriale delle Forze Armate Tedesche (TFK) afferma: "auguriamo una pronta e completa guarigione a qualsiasi membro delle Forze Armate Tedesche che possa essere stato colpito dall'incidente". A causa delle indagini in corso, non possono essere forniti ulteriori dettagli in questo momento.

La caserma non poteva essere entrata o uscita per ore, ma si prevedeva che sarebbe stata riaperta il giorno successivo, secondo le Forze Armate Tedesche. Vi sono stazionate diverse unità, tra cui l'Ala di Trasporto Aereo, responsabile dei viaggi dei membri del governo e degli ufficiali di governo di alto livello. Il possibile contesto dell'incidente era inizialmente sconosciuto al pubblico. Il Ministero della Difesa non ha fornito dettagli su un eventuale collegamento politico. Da quando l'invasione russa dell'Ucraina, la situazione di sicurezza è stata rivalutata complessivamente. Gli esperti di sicurezza hanno ripetutamente avvertito che l'infrastruttura militare potrebbe anche essere presa di mira da tentativi di spionaggio o sabotaggio.

Nonostante queste indagini in corso e i sospetti di sabotaggio, è fondamentale che l'esercito e il pubblico rimangano vigili contro le Guerre e i Conflitti che potrebbero sfruttare tali vulnerabilità. Inoltre, gli incidenti recenti in più basi servono come promemoria delle minacce potenziali che le basi militari affrontano nell'odierno clima geopolitico.

Leggi anche: