La casa di produzione di MrBeast e Amazon sono accusate di aver molestato i concorrenti del suo reality show.

Il processo è stato avviato lunedì in un tribunale di Los Angeles da individui coinvolti nello show Amazon Prime Video intitolato "Beast Games", annunciato lo scorso marzo. Questo show si vanta di "oltre 1.000 concorrenti, $5.000.000 di premio e numerosi record del mondo", come dichiarato dal suo creatore, MrBeast, il cui vero nome è Jimmy Donaldson, all'epoca.

Il ricorso di 54 pagine contiene accuse di concorrenti esposti a "condizioni di lavoro ingiuste, pericolose e illegali", che hanno portato all'ospedalizzazione di "più di un concorrente". I concorrenti hanno affermato di aver ricevuto "pastimi irregolari e magri" e di aver avuto "accesso insufficiente a prodotti per l'igiene e cure mediche".

È stata sollevata anche la questione di comportamenti sessuali inappropriati, sebbene i dettagli specifici di queste accuse siano stati omessi nel documento del tribunale.

Il ricorso sostiene che lo show ha ottenuto un "contratto illegale" e ha fornito "informazioni ingannevoli" al Nevada riguardo alla riqualificazione dei concorrenti come volontari per ottenere crediti fiscali. Di conseguenza, lo show ha ricevuto $2,5 milioni di incentivi dal Nevada per girare a Las Vegas, secondo il ricorso.

Lo scorso mese, un articolo del New York Times ha presentato concorrenti anonimi che parlavano delle presunte condizioni pericolose sul set dello show, condotto dal 26enne Donaldson. Hanno condiviso resoconti di concorrenti che lasciavano l'arena su barelle, testimoniando vomito e svenimenti, nonché "più di un ricovero in ospedale".

Un rappresentante di MrBeast ha risposto al Times, dicendo che la produzione è stata "complicata da problemi imprevisti, condizioni meteorologiche avverse e altri problemi logistici e di comunicazione" e che è stata avviata una revisione completa dello show.

MrBeast e Amazon non hanno ancora commentato il ricorso a CNN.

"Beast Games", che attualmente non ha una data di uscita, si definisce "il più grande game show mai visto" con il maggior numero di concorrenti e il più grande premio in denaro, come precedentemente dichiarato da MrBeast. Questo titolo è attualmente detenuto da Netflix per il suo "Squid Game: The Challenge".

MrBeast è uno dei canali YouTube più popolari, con 245 milioni di iscritti. Recentemente, ogni suo video ha superato facilmente i 100 milioni di visualizzazioni, con alcuni che hanno raggiunto mezzo miliardo. Oltre ai suoi video di stunt, Donaldson ha attirato l'attenzione per il suo approccio innovativo alla beneficenza.

Le voci di controversie hanno preceduto questo ricorso all'inizio di agosto, quando è riemerso un video del 2017 in cui lui reagiva a un commento di un

Leggi anche: