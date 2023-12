La Casa Bianca critica la nuova legge sull'immigrazione del Texas, mentre i federali valutano la possibilità di impugnarla

Interrogata sul provvedimento, il Senate Bill 4, durante una conferenza stampa martedì, l'addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto ai giornalisti che la legge "non renderà e non renderà più sicure le comunità del Texas".

"Semplicemente non lo fa", ha aggiunto Jean-Pierre.

In base alla legge, che entrerà in vigore a marzo, le forze dell'ordine locali in Texas hanno il potere di arrestare i migranti e i giudici possono emettere ordini di allontanamento dagli Stati Uniti.

La legge ha suscitato timori in tutta la comunità latina del Texas, che rappresenta circa il 40% della popolazione dello Stato, e ha sollevato preoccupazioni per la profilazione razziale da parte delle organizzazioni per i diritti civili e dei gruppi di difesa dell'immigrazione.

Il provvedimento arriva nel contesto di un'ondata di migranti al confine meridionale che ha messo sotto pressione le autorità locali, statali e federali per reprimere gli attraversamenti illegali.

I democratici hanno dichiarato di ritenere la legge incostituzionale. L'applicazione delle leggi sull'immigrazione è di norma di competenza del governo federale, non dei singoli governi statali.

Alla domanda se il presidente Joe Biden fosse favorevole a un'azione legale da parte del governo federale, la Jean-Pierre ha risposto che il Dipartimento di Giustizia deciderà se intentare una causa e che lei "non ha intenzione di anticipare i tempi".

"La corte federale, e non i singoli Stati, ha il compito di stabilire come e quando rimuovere i non cittadini che violano le leggi sull'immigrazione", ha poi aggiunto. "È lì che si colloca ed è lì che deve stare".

Tre importanti dirigenti di contea del Texas hanno scritto una lettera a Biden alla fine del mese scorso, invitandolo a fermare l'entrata in vigore dell'SB 4, citando le preoccupazioni sulla costituzionalità della misura e sul fatto che renderà davvero più sicure le comunità.

I dirigenti delle contee sono a capo delle contee di El Paso, Harris (sede di Houston) e Travis (sede di Austin), che rappresentano quasi un quarto della popolazione dello Stato.

"Vi esortiamo a intervenire per fermare l'entrata in vigore di questa legislazione e per impedire al governatore del Texas Greg Abbott di violare la Costituzione degli Stati Uniti", hanno scritto nella lettera, pubblicata su X.

