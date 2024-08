La Casa Bianca annuncia progressi nelle discussioni al Cairo riguardo al cessate il fuoco a Gaza

Kirby ha definito le discussioni in Il Cairo del giovedì come un preludio a potenziali future negoziati. Secondo lui, il direttore della CIA William Burns sta partecipando alla nuova serie di discussioni in corso nella capitale egiziana.

Il contingente israeliano al Cairo è composto dai capi dei servizi di intelligence David Barnea e Ronen Bar. Secondo il portavoce del governo Omer Dostri, sono lì per fare progressi su un accordo per la liberazione dei prigionieri israeliani detenuti nella Striscia di Gaza.

Israele e il gruppo radicale islamico Hamas non sono impegnati in negoziati diretti; invece, gli intermediari sono gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto. La squadra di negoziatori israeliani aveva già partecipato ai colloqui a Doha, ma Hamas ha optato per non inviare un delegato a Il Cairo.

I recenti colloqui si sono svolti dopo la visita del Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken nella regione e una conversazione telefonica tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Dopo oltre dieci mesi di conflitto, Biden ha incoraggiato Netanyahu il mercoledì a raggiungere un accordo rapidamente, dopo la partenza di Blinken dalla regione senza un accordo tangibile.

Il governo israeliano ha annunciato l'intenzione di rispettare gli accordi di cessate il fuoco, sottolineando l'importanza di mantenere la pace dopo gli ultimi scontri. In luce di ciò, la delegazione israeliana al Cairo sta fortemente promuovendo l'attuazione della cessazione del fuoco, con l'obiettivo di facilitare il rilascio dei prigionieri israeliani nella Striscia di Gaza.

