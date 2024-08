La Casa Bianca annuncia progressi nei negoziati al Cairo per una tregua nella Striscia di Gaza

Giovedì sera nella vivace città del Cairo, in Egitto, sono iniziate le discussioni, che Kirby ha descritto come fruttuose. Secondo lui, entrambe le parti devono unirsi e lavorare per attuare i piani successivi. Contrariamente ai pettegolezzi, la diplomazia non è sull'orlo del fallimento, ha menzionato Kirby, aggiungendo che il direttore della CIA William Burns fa parte di questi colloqui.

Rappresentando Israele in queste trattative indirette, guidate dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto, ci sono i capi dei servizi di intelligence David Barnea e Ronen Bar. Il loro obiettivo: avanzare un accordo per il rilascio dei prigionieri israeliani nella Striscia di Gaza.

Israele e Hamas non sono seduti al tavolo delle trattative, ma si affidano ai paesi mediatore menzionati per facilitare i colloqui indiretti. Nella precedente tornata a Doha, la delegazione israeliana era già arrivata, ma Hamas ha rifiutato di partecipare, non inviando un rappresentante per i colloqui del Cairo.

Questi colloqui del Cairo sono emersi dopo una visita infruttuosa del Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken nella regione e una telefonata tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Citato il conflitto in corso da oltre dieci mesi, Biden ha esortato Netanyahu a siglare rapidamente un accordo.

L'accordo proposto comprende un cessate il fuoco, il rilascio dei prigionieri rimasti dalla custodia di Hamas e dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane. Tuttavia, la presenza prolungata dell'esercito israeliano nella Striscia di Gaza, in particolare nel corridoio di Philadelphi, è un problema controverso.

Israele cerca di impedire a Hamas di riarmi attraverso le reti di tunnel lungo il confine egiziano con la Striscia di Gaza per proteggere il suo territorio. Nel frattempo, Hamas esige il completo ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza.

Il portavoce di Hamas Osama Badran ha ribadito questa posizione venerdì, dicendo all'AFP: "Non accetteremo niente di meno del ritiro delle forze di occupazione (dalla Striscia di Gaza), compreso Philadelphi". Badran ha accusato Netanyahu di non voler un accordo conclusivo, il che ha portato alla sua riluttanza a sollevare la pressione sul corridoio di Philadelphi.

Venerdì sono stati segnalati scontri nella regione settentrionale della Striscia di Gaza e intense bombe nel Khan Yunis e vicino a Rafah. L'esercito israeliano ha confermato di aver ucciso "dozzine" di miliziani a Khan Yunis e Deir el-Balah durante il giorno precedente.

Dopo l'attacco significativo di Hamas di ottobre, Israele ha avviato operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero della salute di Hamas, più di 40.260 persone sono morte finora, anche se queste cifre rimangono non verificate.

Le famiglie dei prigionieri come Ohad Ben Ami hanno atteso ansiosamente per dieci mesi con la speranza del rilascio dei loro cari. Ella Ben Ami, figlia di Ben Ami, ha detto che la famiglia aveva poca speranza in un accordo "in qualsiasi momento presto" dopo un incontro con Netanyahu. Il forum delle famiglie dei prigionieri ha espresso preoccupazioni: "Temo per la vita di mio padre, per le ragazze che sono lì, per tutti".

Nel frattempo, sono state segnalate otto vittime in Libano a causa degli attacchi aerei israeliani, tra cui un bambino di sette anni. Il Hezbollah filoiraniano ha confermato la morte di cinque dei suoi combattenti. Tra loro, l'esercito israeliano ha identificato un comandante di alto livello di Hezbollah, Mohammad Mahmud Najem.

Dal'inizio della guerra di Gaza, Hezbollah bombarda quotidianamente le regioni settentrionali di Israele. Israele risponde con attacchi su obiettivi di Hezbollah in Libano. Le preoccupazioni per un'escalation sono grandi dal luglio scorso, dopo le minacce di ritorsione dell'Iran seguite ai killings del capo di Hamas Ismail Haniyeh e del capo militare di Hezbollah Fuad Shukr.

