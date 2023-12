La Casa Bianca afferma di non essere alla ricerca di un conflitto più ampio dopo che gli elicotteri statunitensi hanno affondato le imbarcazioni Houthi nel Mar Rosso, uccidendo gli equipaggi

Gli elicotteri hanno affondato le imbarcazioni e ucciso le persone a bordo, segnando la prima volta da quando sono scoppiate le tensioni all'inizio dell'anno che gli Stati Uniti hanno ucciso membri del gruppo ribelle Houthi, sostenuto dall'Iran, che ha preso di mira navi commerciali e mercantili nel Mar Rosso.

Gli Stati Uniti hanno evitato di colpire direttamente il gruppo all'interno dello Yemen per evitare un'ulteriore escalation della crisi. Ma un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale ha dichiarato domenica che gli Stati Uniti continueranno ad agire per autodifesa.

"Non cerchiamo un conflitto più ampio nella regione e non cerchiamo un conflitto con gli Houthi. Il risultato migliore sarebbe che gli Houthi fermassero questi attacchi, come abbiamo chiarito più e più volte", ha dichiarato John Kirby alla ABC News.

Quattro piccole imbarcazioni provenienti da "aree dello Yemen controllate dagli Houthi" hanno attaccato sabato la Maersk Hangzhou con armi di piccolo calibro e hanno tentato di abbordare il mercantile, secondo una dichiarazione del Comando centrale degli Stati Uniti, che ha aggiunto che una squadra di sicurezza a bordo ha risposto al fuoco.

Il CENTCOM ha dichiarato che gli elicotteri delle USS Eisenhower e Gravely hanno risposto alla richiesta di soccorso della Maersk Hangzhou, la seconda in meno di 24 ore, e sono stati colpiti dalle imbarcazioni Houthi.

"Gli elicotteri della Marina statunitense hanno risposto al fuoco per autodifesa, affondando tre delle quattro piccole imbarcazioni e uccidendo gli equipaggi. La quarta imbarcazione è fuggita dall'area", si legge nel comunicato, aggiungendo che "non ci sono stati danni al personale o alle attrezzature statunitensi".

La CNN ha contattato la Maersk per un commento sull'incidente.

Gli Houthi hanno lanciato decine di attacchi a navi commerciali dal 7 ottobre, affermando di agire in solidarietà con Hamas nel contesto della guerra del gruppo contro Israele.

Gli Stati Uniti hanno dispiegato navi da guerra nel Mar Rosso e il mese scorso hanno lanciato l'Operazione Prosperity Guardian, una coalizione marittima multinazionale, per rafforzare la sicurezza nella critica rotta di navigazione globale.

Mentre il presidente Joe Biden ha autorizzato attacchi contro altri gruppi per procura iraniani che hanno attaccato le truppe americane in Iraq e Siria, si è fermato a non colpire gli Houthi nello Yemen.

"Abbiamo significativi interessi di sicurezza nazionale nella regione solo per conto nostro... e metteremo il tipo di forze necessarie nella regione per proteggere questi interessi e agiremo per autodifesa in futuro", ha detto Kirby.

Alla domanda sulla prospettiva di un attacco preventivo nella regione, Kirby ha ribadito la posizione della Casa Bianca.

"Non stiamo escludendo nulla, ma abbiamo chiarito pubblicamente agli Houthi e privatamente ai nostri alleati e partner nella regione che prendiamo sul serio queste minacce e che prenderemo le decisioni giuste in futuro".

Lucas Lilieholm della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com