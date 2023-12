La casa a Napoli del senatore del Partito Repubblicano della Florida, Rick Scott, è stata oggetto di una sorveglianza

Scott ha postato su X, precedentemente noto come Twitter, giovedì mattina, dichiarando: "Ieri sera, mentre ero a cena con mia moglie, dei vigliacchi hanno fatto irruzione nella mia casa di Napoli. Questi criminali hanno sprecato il tempo e le risorse delle nostre forze dell'ordine in un tentativo malato di terrorizzare la mia famiglia".

Loswatting è uno scherzo telefonico fatto alle autorità con l'esplicito scopo di attirarle in un luogo - di solito un'abitazione - dove si fa credere che sia stato commesso o sia in corso un crimine orribile. Questo provoca una risposta energica da parte della polizia locale o delle squadre SWAT, che non hanno modo di sapere che la chiamata è uno scherzo.

McGinn ha raccontato che la polizia ha risposto a una telefonata sulla linea di non emergenza in cui un individuo diceva che era avvenuta una sparatoria. Dopo 15 minuti sul posto, la polizia ha stabilito che si trattava di un "evento swatting" e che nessuno si trovava nell'abitazione, secondo McGinn.

"La gente utilizza tecniche di spoofing e cose del genere per cambiare il proprio numero di telefono", ha detto McGinn. "Le applicazioni e i programmi sono sempre più disponibili e permettono di digitalizzare le voci, in modo che le persone possano nascondere e proteggere la propria voce dalle forze dell'ordine quando comunicano con i centralinisti e cose di questo tipo".

McGinn ha poi aggiunto che l'indagine è in corso e che, sebbene lo swatting non sia una "nuova minaccia", si sta evolvendo e non è chiaro se qualcuna di queste nuove tattiche sia stata usata in questo caso.

Le autorità stanno indagando su una chiamata di swatting avvenuta il giorno di Natale nella residenza della repubblicana Marjorie Taylor Greene a Rome, in Georgia.

Il rappresentante repubblicano Brandon Williams di New York ha dichiarato in un post su X che anche la sua casa è stata oggetto di un'azione di spionaggio il giorno di Natale.

Al momento non ci sono indicazioni che questi tre eventi siano collegati.

Sarah Dewberry della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com